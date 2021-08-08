男人都會尿滲？

坊間有不少針對女性尿滲或尿失禁的產品，皆因年老女性或曾經生育者，較易出現盆底肌肉鬆弛，影響尿道控制能力導致尿滲。至於男性尿道先天較女性長，如出現尿滲或尿失禁情況，可能會憂慮由前列腺疾病如前列腺癌引起。不過泌尿外科專科醫生黃國田指出，尿滲或尿失禁常見成因亦可能跟膀胱有關！

男性出現排尿困難，較大可能是前列腺細胞增生導致逼壓尿道，造成排尿問題；至於男性尿滲或尿失禁，或因為伴隨膀胱過度活躍症。黃國田解釋，「當膀胱儲存尿液的功能出現問題，膀胱肌肉收縮便會引致內壓增加，產生突發尿急徵狀，嚴重患者會因無法控制小便而導致尿滲或尿失禁的情況。」

膠袋水樽載漏尿或致感染

尿滲大致可分為壓力性及急迫性，原發性膀胱過度活躍症造成的尿滲為急迫性，由於膀胱過度敏感或膀胱肌肉有不尋常收縮，患者會突然感到強烈尿意而按捺不住，導致尿滲。黃國田曾見過有患者於陰莖繫着膠袋或水樽，或用廁紙包裹陰莖，甚至以橡筋綁緊陰莖來試圖阻止尿滲或失禁，「上述方法會增加細菌感染及濕疹風險，若有症狀建議先尋求醫生的專業診斷。如發現自己每隔兩小時便要如廁一次，而且每晚有兩次或以上夜尿，甚至尿液呈紅色，便應及早求診。」

膀胱過度活躍症成因眾多，黃國田表示或與泌尿系統細菌感染有關，因為膀胱想盡快排出細菌，故經常產生尿意，「如有膀胱結石，而結石體積大於出口，亦可令膀胱經常收縮。」其他成因亦可與神經系統失調及三高(高血壓、高膽固醇或糖尿病)有關。因此臨床診斷找出成因，才能對症下藥。

詳問病歷了解成因

「患者求診時，醫生會向患者查問病歷和身體整體狀況，例如排尿狀況，為何無法忍尿及何時有尿滲。同時要了解尿液可有渾濁、異味、沙石或帶血等。」黃國田也指，要按情況檢查有否發炎、異常分泌或發燒等感染症狀，或透過樣本化驗來查找可有膿性細胞、結晶體或細菌等。另外，亦可能需要使用超聲波尋找有否膀胱結石或腎石，或採用尿道膀胱內窺鏡及電腦掃描等儀器輔助。如果仍未找出原因，便需要做泌尿動力學檢測來分析尿滲類型及程度等。

用藥是膀胱過度活躍症的一線治療方案，黃國田指上一代的治療膀胱過度活躍症藥物，需要每天服用3至4次，而且可令人極度口乾、疼痛及視線模糊等，「新一代藥物只需每天服用一次，而且副作用輕微，適當的藥物治療亦可控制病情，可鼓勵更多患者使用。」大部分膀胱過度活躍症患者於約3個月後，各種徵狀均有所改善，藥物的作用可幫助患者解決目前窘境。「有患者擔心須長期服藥而拒絕治療，其實病況紓緩後，已可減藥或停藥。」