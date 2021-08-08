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男人都會尿滲？
3 小時前
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盆底肌肉泌尿外科專科前列腺膀胱尿失禁尿滲膀胱過度活躍症壓力性泌尿系統細菌感染膀胱結石泌尿動力學檢測急迫性
男人都會尿滲？
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坊間有不少針對女性尿滲或尿失禁的產品，皆因年老女性或曾經生育者，較易出現盆底肌肉鬆弛，影響尿道控制能力導致尿滲。至於男性尿道先天較女性長，如出現尿滲或尿失禁情況，可能會憂慮由前列腺疾病如前列腺癌引起。不過泌尿外科專科醫生黃國田指出，尿滲或尿失禁常見成因亦可能跟膀胱有關！

男性出現排尿困難，較大可能是前列腺細胞增生導致逼壓尿道，造成排尿問題；至於男性尿滲或尿失禁，或因為伴隨膀胱過度活躍症。黃國田解釋，「當膀胱儲存尿液的功能出現問題，膀胱肌肉收縮便會引致內壓增加，產生突發尿急徵狀，嚴重患者會因無法控制小便而導致尿滲或尿失禁的情況。」

膠袋水樽載漏尿或致感染
尿滲大致可分為壓力性及急迫性，原發性膀胱過度活躍症造成的尿滲為急迫性，由於膀胱過度敏感或膀胱肌肉有不尋常收縮，患者會突然感到強烈尿意而按捺不住，導致尿滲。黃國田曾見過有患者於陰莖繫着膠袋或水樽，或用廁紙包裹陰莖，甚至以橡筋綁緊陰莖來試圖阻止尿滲或失禁，「上述方法會增加細菌感染及濕疹風險，若有症狀建議先尋求醫生的專業診斷。如發現自己每隔兩小時便要如廁一次，而且每晚有兩次或以上夜尿，甚至尿液呈紅色，便應及早求診。」

膀胱過度活躍症成因眾多，黃國田表示或與泌尿系統細菌感染有關，因為膀胱想盡快排出細菌，故經常產生尿意，「如有膀胱結石，而結石體積大於出口，亦可令膀胱經常收縮。」其他成因亦可與神經系統失調及三高(高血壓、高膽固醇或糖尿病)有關。因此臨床診斷找出成因，才能對症下藥。

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黃國田指約一半膀胱過度活躍症個案的成因未明，但仍可使用針對性藥物來紓緩症狀。
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患者應減少利尿飲品如咖啡、濃茶及啤酒等，同時，寒涼食物如西瓜及苦瓜等亦會利尿，應小心食用。

詳問病歷了解成因 
「患者求診時，醫生會向患者查問病歷和身體整體狀況，例如排尿狀況，為何無法忍尿及何時有尿滲。同時要了解尿液可有渾濁、異味、沙石或帶血等。」黃國田也指，要按情況檢查有否發炎、異常分泌或發燒等感染症狀，或透過樣本化驗來查找可有膿性細胞、結晶體或細菌等。另外，亦可能需要使用超聲波尋找有否膀胱結石或腎石，或採用尿道膀胱內窺鏡及電腦掃描等儀器輔助。如果仍未找出原因，便需要做泌尿動力學檢測來分析尿滲類型及程度等。

用藥是膀胱過度活躍症的一線治療方案，黃國田指上一代的治療膀胱過度活躍症藥物，需要每天服用3至4次，而且可令人極度口乾、疼痛及視線模糊等，「新一代藥物只需每天服用一次，而且副作用輕微，適當的藥物治療亦可控制病情，可鼓勵更多患者使用。」大部分膀胱過度活躍症患者於約3個月後，各種徵狀均有所改善，藥物的作用可幫助患者解決目前窘境。「有患者擔心須長期服藥而拒絕治療，其實病況紓緩後，已可減藥或停藥。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/男人都會尿滲？-279623
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