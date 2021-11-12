男士健康周｜研討會、講座 提升關注男士健康

男士經常被塑造成為「強者」，為自己、家人生活拚搏，甚至身體出現警號亦未必即時求診，致錯過最佳治療時間。為使香港男士提高警覺，香港醫學會男士健康社區網絡由今日起至11月20日舉辦「男士健康周」，期望喚醒男士關注自身健康。

探討健康新知

男士健康周將有不同專科領域的醫生，於網上舉辦供醫生參與的持續醫學進修課程，亦有供公眾人士參與的研討會及講座：

男士健康新知： 由非政府組織、初創企業、香港科技園及醫生代表，一同探討社區康健中心的設立及創新醫療科技的發展，對社區、市民和患者的健康照顧模式的影響。

由非政府組織、初創企業、香港科技園及醫生代表，一同探討社區康健中心的設立及創新醫療科技的發展，對社區、市民和患者的健康照顧模式的影響。 男士濫藥問題： 解釋現時香港濫藥的情況，同時討論急症室的早期介入，以及醫生與非政府組織合作提供的戒毒服務，對濫藥人士的幫助。

解釋現時香港濫藥的情況，同時討論急症室的早期介入，以及醫生與非政府組織合作提供的戒毒服務，對濫藥人士的幫助。 男士戒煙入門心法： 吸煙可引致癌症、心血管病、呼吸系統疾病、生殖系統疾病、性功能障礙等，精神科專科醫生將講解協助戒煙的方法。

吸煙可引致癌症、心血管病、呼吸系統疾病、生殖系統疾病、性功能障礙等，精神科專科醫生將講解協助戒煙的方法。 治療常見性病的黃金時段：性病潛伏期長短不一，甚至沒有病徵。感染及傳染病科專科醫生將會作出講解，如懷疑染病，又或性器官出現損口、有尿道炎徵狀，就應及早求診。

提升公眾認知

泌尿外科專科醫生麥肇敬表示，「我們希望可從三方面去提升香港男士健康，首先是希望更多醫生可識別出一些男士常見疾病，例如已有大學為醫生開設課程去診斷情緒問題；其次是做好公眾教育，透過KOL作推廣、名人現身說法等，讓公眾留意不同疾病的預防等；最後會作政策倡議，例如探討情緒病治療的公私營合作、作為智慧城市如何幫助市民掌握身體健康狀況等。香港醫學會會長蔡堅醫生亦指，「為鼓勵男士留意自己健康，可考慮推出『健康優惠券』供男士去選擇醫生做身體檢查；為方便上班族，社區康健中心、診所等可考慮調整開放時間，讓男士可以參與活動，或有問題可及時求醫。」