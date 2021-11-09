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留意徵狀 性病及早醫
2 小時前
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留意徵狀 性病及早醫
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情人之間的親密行為，本為歡愉之事，但卻又可能帶來由性接觸傳播的疾病，令人尷尬又憂慮。性病可由病毒或者細菌引起，一般來說愈早治療愈好，但亦要留意潛伏期和空窗期；同時須做好預防措施。

感染及傳染病科專科醫生黃天祐表示，常見的性病有由病毒引起的疱疹、性病疣(椰菜花)，感染後便「跟一世」，免疫力下降會復發；以及由細菌引起的淋病、砂眼衣原體和梅毒，「其他不算很常見的還有愛滋病、脲原體、支原體等。」

常見潰瘍尿道炎

病徵可分兩大類，一是潰瘍，於生殖器附近出現潰瘍或損口，如疱疹患處會起水泡再變為潰瘍；梅毒也有潰瘍，約七成患者不感痛楚。黃天祐續指，「另一徵狀是尿道炎，男士會流出白色或透明的分泌物，小便刺痛。淋病、砂眼衣原體、支原體和脲原體等都會如此。」至於急性感染愛滋病，就會發高燒、全身淋巴腫脹、出紅疹、喉痛、疲倦等，易與普通感染混淆；另外，淋病、砂眼衣原體的症狀可以很輕微，或致延遲就醫。

認識空窗期

部分性病可造成嚴重後遺症，淋病細菌可走入血液影響其他器官，如造成關節炎；砂眼衣原體則可引致睾丸、前列腺發炎、盆腔炎等，「手尾」較長；梅毒如發展至後期，細菌會「上腦」導致腦膜炎，甚或令性情改變。黃天祐指出，「理論上性病愈早醫愈好，但要先留意潛伏期和空窗期。潛伏期是感染後到出現徵狀的時間，由於沒徵狀，容易於此期間傳染他人，頻繁性行為、性伴侶較多人士應定期做檢測。砂眼衣原體的潛伏期是7至21日，梅毒則約3星期。空窗期是由感染到檢測可檢驗出的時間。如HIV較敏感的檢查也有數星期空窗期，如性行為翌日是檢測不到的。但有需要的話，性行為後72小時內可服用一個為期28日的抗病毒藥療程，減低感染HIV的風險。」

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黃天祐指伴侶宜同時治療性病，避免乒乓效應重複感染。

伴侶同時治療

血液檢測、尿液檢測，以及相關器官的細胞樣本檢測，已可診斷出大部分性病。治療上，細菌性的性病多用抗生素處理，惟淋病細菌的耐藥性強，要注射較大劑量的頭孢類抗生素。至於病毒類型性病，黃天祐指，「疱疹有抗病毒藥，可減少徵狀和傳播風險，如發作頻密，亦可能要用藥一段時間抑壓病毒；性病疣暫沒有藥物可清除病毒，只能紓緩徵狀，但未曾感染人士可接種HPV疫苗作預防；若驗血發現HIV抗體，要立即開始治療，減少對各器官的影響。用藥後如血液中已檢測不到病毒，就不會傳染他人。」值得留意是，如伴侶一方確診性病，應叫另一半做檢測，有需要便同時治療，清除病原體才再有性行為。

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安全套可減少體液交換，應留意使用時機。

做好預防措施

預防性病，黃天祐呼籲「較安全性行為」，即使用安全套、盡量避免接觸到對方的損口、潰瘍、流血的地方，「安全套可以減少體液交換，但要知道其限制，沒有覆蓋的位置一樣可以染到性病如梅毒、疱疹和性病疣等。值得留意口部非想像中安全，因始終是黏膜，比皮膚更容易受感染，也難察覺有否小型傷口，如刷牙刷損等，病毒便可入侵，因此國際指引亦建議有口部接觸時要用安全套。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/留意徵狀-性病及早醫-292733
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