疫下控制鼻敏感 記緊治療三部曲

保護局部免疫力

新冠疫情反覆不定，目前已知病毒可引起上呼吸道徵狀，與鼻敏感發作的徵狀非常相似。時值季節更替，容易誘發鼻敏感。有醫生指，部分患者不但飽受徵狀纏繞，更可能因擔憂感染新冠病毒而形成心理壓力。在疫情的陰霾下若出現上呼吸道徵狀，市民如何分辨和處理？

病徵持續 儘快檢測

鄺健鴻醫生表示，患上鼻敏感與新冠肺炎都可能引起上呼吸道徵狀：「鼻敏感的徵狀主要圍繞鼻部，例如流鼻水、鼻塞、打噴嚏等，若出現鼻水倒流，則可能引起咳嗽和喉嚨痛。」部分患者感染新冠病毒也有機會出現上呼吸道病徵，與剛提及的鼻敏感徵狀非常相似。



鄺醫生續說，如患者有鼻敏感病歷、上呼吸道病徵輕微，而且沒有發燒、疲倦等病毒感染徵狀，可考慮先求醫，盡快接受新冠病毒檢測，並按醫生指示服用口服抗組織胺。



抗疫期間，鼻敏感患者更應妥善管理病情。鼻敏感受控，患者不但免除感染病毒的疑慮，更可擺脫因為抹鼻水又除又戴口罩的困擾。鄺醫生補充，當鼻敏感的情況嚴重時，鼻黏膜處於發炎狀態，局部免疫力相對降低，或較難抵抗病毒。

治療三部曲 控制鼻敏感

要治療制鼻敏感可分為三個層面──避開致敏原、使用短期或長期藥物以控制病情。



鄺醫生指出，本港最常見的致敏原包括塵蟎及霉菌，只要勤加清洗寢具、地毯、毛公仔，已能減少塵蟎積聚。夏天將至，市民可留意冷氣機有否受到霉菌污染，如以電筒照向出風口時見到黑點分布，或開啟冷氣機時傳出異味，就建議找師傅清潔。



治療鼻敏感的藥物分為短期和長期控制兩類，前者為口服抗組織胺藥物，主要控制急性徵狀，效果顯著；惟此類藥物時效較短，藥力消散後或再發作。要達至長期控制的目標，一般會使用噴鼻式類固醇，減低發炎反應，以及紓緩鼻敏感徵狀。

噴鼻式類固醇劑量低 持續使用可減少發作

不少人「聞類固醇色變」，短暫使用類固醇噴鼻劑後便自行停藥。鄺醫生解釋，噴鼻劑的類固醇劑量甚低，不會引致口服類固醇的副作用：「口服類固醇的計量單位為毫克，噴鼻類固醇則使用微克，兩者相差1,000倍。」



鄺醫生提醒，使用類固醇噴鼻劑的目的是訓練免疫系統，減低發炎反應，一般需持續使用三至六週，未完成療程自行停藥或會導致反效果。

疫下鼻敏感 患者感焦慮

30多歲的Jason（化名）經常鼻敏感發作，自從得知新冠病毒可引起上呼吸道徵狀後，開始擔心自己受到感染，再三接受病毒檢測，曾一星期檢測多達四次。即使檢測的結果全屬陰性，他仍擔憂不已，導致出現焦慮症。



醫生了解Jason的情況後，認為他的焦慮源自鼻敏感病徵，於是為他處方口服抗組織胺和類固醇噴鼻劑，以及抗焦慮藥物。其後Jason的鼻敏感受控，病徵大為減少，他的焦慮感也相應減退，現不再頻密接受檢測。



鄺醫生提醒，鼻敏感有多種治療方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應徵詢醫生，再按個人情況如身體狀況、病情等，選擇最適合的治療方案。

此專欄由葛蘭素史克安排。資料由醫生提供作教育用途，讀者應向註冊醫生查詢有關詳情。請向醫護人員查詢有關詳情。



NP-HK-FLF-ADVR-210001 (04/2023) Date of Preparation: 05/2021