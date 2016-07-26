疾疾，護心法現身！ 營養師教你6點揀啱護心食物

心臟病在香港最常見的致命疾病中居第三位。眾多致病因素中，三高問題屬可治療因素；而生活及飲食習慣則屬可避免因素。要維持心臟及心血管健康，最簡單直接就是從飲食習慣入手。註冊營養師Kiki Yuen指出食物都含有不同營養，進食好的食物就如為車輛入「靚油」，可以令車內零件運行得更好，身體亦然。

Kiki指出，在都市人飲食習慣中，進食高油高脂、高鈉、高糖高澱粉食物、蔬菜分量少的四大習慣對心臟健康有最大影響。以茶記午餐為例，碟頭飯飯量至少有一碗半，加上濃味的醬汁及一杯凍檸茶，就已經是高鈉、高糖、高澱粉、高油分，容易影響血糖、血壓及膽固醇；缺少蔬菜中的鉀質平衡不了過多的鈉質；澱粉太多消耗不了亦會轉化成脂肪，長期不健康的飲食習慣容易引致三高，增加患心臟疾病的風險。Kiki建議，良好的飲食習慣是要保持均衡飲食，當中不同食物的營養對心臟有益，可以以下6點作準則揀對護心食物。



6大準則 防三高 護心臟

1 含Omega-3的食物

Omega-3有助降膽固醇、血壓及體脂。油性魚如三文魚、鯖魚、鯧魚、黃花魚及桂花魚等、奇亞籽及亞麻籽亦含豐富Omega-3。

2 含大豆蛋白的黃豆類食物

黃豆類食物如豆腐豆漿含有大豆異黃酮，有研究指出適量食用可以減低患心血管疾病的風險。

3 彩虹飲食

不同顏色蔬果均含不同營養素，進食時應盡量進食多款蔬果保持均衡營養。建議每日進食一碗水果，及一碗熟蔬菜或三碗生蔬菜。

4 全麥五穀

全麥五穀較普通白米含更多的纖維、礦物質及維生素。當中纖維便有助減低血糖及膽固醇。

5 少加工，低油低鹽低糖

6 適量的不飽和脂肪酸

以好的不飽和脂肪代替飽和脂肪，有助降低膽固醇。奇亞籽油及亞麻籽油含有不飽和脂肪，建議以植物油代替牛油煮食。根據衛生署指引，每日適當攝取量為25-30克，約6-7茶匙。原粒果仁、種子同樣含不飽和脂肪，建議每星期進食四次，每次約一個手掌心分量的雜錦果仁。

Kiki更推介了一個簡易食譜，輕鬆做到以上6點。

番茄三文魚豆腐湯飯 2-3人份

材料：

三文魚柳 120克、街市硬豆腐1磚、番茄 3個、紅蘿蔔 2條、西芹3條、洋葱 1個、水約2公升、雜穀飯2-3碗（每人一碗）

調味料：

薑3片、鹽 1/2茶匙、黑胡椒碎1茶匙、油2茶匙

做法：

1 番茄洗淨，切成細粒。紅蘿蔔（甘筍）和洋蔥去皮，切成細塊。西芹切成細粒。

2 硬豆腐洗淨，切成8塊。

3 用兩茶匙油熱鑊，加入薑片。將三文魚兩邊煎香。

4 加入水、切好的蔬菜和豆腐。中大火滾30分鐘。

5 加入已預先煮好的雜穀飯，煮滾。

6 最後加入鹽和黑胡椒調味，即可享用。

Tips:

將蔬菜切成細塊可減少煲湯時間，保存更多抗氧化營養。

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