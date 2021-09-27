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痔瘡療法點樣揀？
4 小時前
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痔瘡療法點樣揀？

痔瘡似乎是都市人難以完全避免的問題，經歷了近兩年的疫情，有外科醫生表示臨床上痔瘡個案也略有增加。幸好近年痔瘡療法一直有改進，只要配合痔瘡情況和個人因素，選擇適合的療法，有望獲得理想的改善。

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將痔瘡槍置入直腸，可切去痔瘡上端一圈組織，把痔瘡拉回肛管內。
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老兆雄指，痔瘡其實是肛門的正常組織。

外科專科醫生老兆雄表示，「其實我常教學生說，痔瘡每個人都有。因為痔瘡其實是一組名為『肛墊』的正常組織，當這些組織腫起、鬆弛或向外突出，便成為痔瘡。雖然人人都有，但若沒引起不適，沒造成困擾，就不一定需要處理。」

痔瘡分四期

如果痔瘡引起不適，或有出血情況，治療方法首先要視乎痔瘡的性質，例如內痔還是外痔；也要看痔瘡的症狀是以流血為主，還是突出為主等，處理方法也會很不一樣。老兆雄指，「歐洲去年的指引，仍將痔瘡突出的程度分四期，第一期完全沒有突出，第二期突出但會縮回肛管內，第三期突出但仍可以手指推回肛管內，第四期則無論如何都不能令痔瘡縮回肛管內。」

痔瘡槍痛楚較小

老兆雄續指，「但要注意，第一期雖然沒有突出，卻可能會流血，所以也會被發現。基本上，第一、二期的痔瘡，可以橡筋結紮處理，或注射硬化劑進肛墊組織，令裡面的血管硬化，痔瘡便會萎縮。」

至於第三、四期，結紮或注射硬化劑並不適合，主要治療方法是切除，「例如傳統的痔瘡切除術，仍是最有效方法之一，但一般傷口較大，手術後也較痛。」老兆雄提出，「另外一種方法是痔瘡槍，正式名稱是『環狀痔瘡切除術』，做法是將痔瘡槍置入直腸，切去痔瘡上端一圈組織，把痔瘡拉回肛管內。因為切除的是鬆弛的組織，病人出血少，痛楚也會比傳統切除手術小得多。」

但痔瘡槍並非所有人都適合，例如直腸曾接受手術，或有肛交習慣，或有些人特別是年紀大的女性，在生理結構上做痔瘡槍風險會較高，以上人士都未必適合，但整體來說嚴重併發症的比率十分低。

勿長時間坐馬桶

「還有一種『經肛超聲波動脈結紮術』，原理有點似橡筋結紮，但以超聲波結紮會更準確。這方法最大好處是沒有切除任何組織，可說是痔瘡手術中的微創手術。」最後，若是外痔，就只有用傳統切除手術處理。老兆雄最後提醒，痔瘡治療後須注意預防復發，包括保持腸道健康，多飲水、進食蔬果，保持大便暢通，「特別要避免長時間坐在馬桶上玩手機，外國甚至有Toilet timer，像一個沙漏，每次去廁所十分鐘就會提醒你夠鐘。另外要多做運動，增加腸道蠕動，減少便秘。」

痔瘡療法點樣揀？

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/痔瘡療法點樣揀？-287160
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