Am730
Am730
Am730
Am730
Health
痛風｜多喝水低嘌呤飲食減發作
6 小時前
#Hashtags
痛風尿酸嘌呤海鮮內臟打邊爐肉湯酒精
痛風｜多喝水低嘌呤飲食減發作
news-images
痛風｜多喝水低嘌呤飲食減發作

痛風可說是都市病，只要問一問身邊的朋友，總有幾個出現這問題。其實痛風是由於血液內尿酸濃度過高，並形成結晶沉積於關節，引致關節出現紅腫、疼痛等發炎症狀，長遠會令關節變形；亦有可能沉積於腎臟，破壞腎功能。

 

痛風｜嘌呤是元凶

尿酸其實是來自嘌呤，由肝臟代謝而成。事實上身體自我製造的嘌呤高達八成，從食物攝取的約佔兩成，因此高尿酸的成因更大可能是代謝出了問題。這可分兩部分，即尿酸製造過多，以及尿酸排泄太少。前者例如進食太多高嘌呤食物，包括海鮮、內臟、肉湯等，常吃會破壞身體平衡，形成高尿酸；吃太多甜食，而身體要代謝果糖時，也會產生大量尿酸，提升濃度；香港人工作壓力大、工時長，這情況也會減慢老化細胞的代謝速度，進而累積尿酸。

news-images
嘌呤是水溶性物質，因此即使不吃肉只喝湯都可能攝取太多嘌呤，引致痛風發作。

痛風｜阻礙尿酸排出

另一方面，油炸食物、汽水等，均會阻礙尿酸的排泄；肥胖又會干擾尿酸代謝，會較長時間留在身體內；酒精的代謝產物亦會使尿酸難以排出，變相增加尿酸濃度；腎功能有問題的話，就直接減慢了排泄尿酸，同時形成惡性循環，讓高尿酸破壞腎臟，因此腎病患者更要小心飲食，並定期接受檢查。

news-images
酒精會影響腎臟排出尿酸，患者不宜喝酒。

痛風｜充足水分稀釋尿酸

無論為減少痛風發作，或者高危一族要預防痛風，都應該調整飲食：

  • 減少攝取高嘌呤食物：包括內臟、海鮮魚乾、菇類等，加上嘌呤是水溶性的，所以肉湯要少喝，打邊爐、燜肉等之後的湯或肉汁也要避免。
  • 每天最少喝2升水：不喝水自然小便少，尿酸濃度自然較高，也較容易形成結晶。若攝取充足水分，便可將身體內的尿酸稀釋和盡快排出身體，減少對身體的影響。當然要避免喝酒，影響尿酸排出。

 

相關新聞：

預防痛風 最緊要控制體重

誤踩陷阱 隨時令痛風發作

打邊爐易誘發痛風

news-images
運動可促進身體血液循環，有助代謝尿酸。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/痛風｜多喝水低嘌呤飲食減發作-288935
#Hashtags
痛風尿酸嘌呤海鮮內臟打邊爐肉湯酒精
Am730

及早正視糖尿病 避免併發症

玻璃心丨一碰即碎 鍛煉心智強度 可改善心理健康

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
及早正視糖尿病 避免併發症
Am730
Am730
玻璃心丨一碰即碎 鍛煉心智強度 可改善心理健康
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多