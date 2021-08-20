癌症｜「攜手同行」計劃個案輯錄成書 照顧者都會崩潰 正視心理需要

香港防癌會——賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃已經推行了6年，期間支援了超過6,900個癌症家庭。香港防癌會主席朱楊珀瑜表示，「服務期間我們發現了不少夾心年輕照顧者，既要照顧較年長的患癌家人，又要面對自己的生活壓力，可是他們的需要卻常被忽略，事實上他們也要『被照顧』，我們將調配更多資源去支援年輕康復者及照顧者。」

關顧癌症者的照顧者

「攜手同行」計劃的個案經理多年來遇上不同家庭的抗癌故事，發人深省，故香港防癌會將其中12個個案輯錄成《家家有本抗癌的經——專家錦囊》，透過心理學家分析個案中人的思緒、重擔、每個抉擇等，提供心理分析及實用指引，希望大家關注照顧者的需要之外，亦期望可得到啟發，萬一將來面對親友患癌，也得關顧自己和身邊人的心理需要。

走入校園作生命教育

香港防癌會更走進校園，於九龍真光中學及新會商會陳白沙紀念中學舉辦閱讀暨表達藝術工作坊，讓學生感受抗癌家庭的心路歷程，再用不同方式表達關懷及祝福。九龍真光中學的趙同學曾經歷母親患癌，2017年時就讀小五，媽媽就確診乳癌三期，自此家庭便有轉變。本來外婆由媽媽照顧，但媽媽患癌後便角色倒轉，還要照顧趙同學和做家務，十分勞累，更埋怨上天為何要令女兒患癌。媽媽也由起初的樂觀慢慢變得悲觀，有一次對趙同學說「我很快就不會在邊，不能照顧你了」，令趙同學驚惶失措。媽媽更在確診數月後自殺過身。趙同學參加工作坊後，明白癌患者需要時刻陪伴開解，若當時如有人多與媽媽聊天，結局也許不一樣。趙同學以乾花製成畫作，希望患者即使經歷風雨也可屹立不倒，積極接受治療總有希望。