白內障人工晶體 多焦勝單焦

白內障是指眼球內的晶體開始變得混濁，光線不能透入，影響了視力，看東西覺得矇、暗。眼科專科醫生楊德怡表示，絕大部分白內障屬於退化性，一般在較年長人士身上出現，不過也有部分眼病可以影響晶體，加速它的混濁，例如糖尿病等。

楊德怡指，「尤其近年糖尿病有年輕化的趨勢，有可能影響到較年輕人士患白內障的數字上升。另外，有些戶外活動較多的人士，經常曬太陽、接觸紫外線，晶體也可能會比其他人較快退化，出現混濁情況，所以在晴朗的日子作戶外活動，最好佩戴合適的太陽眼鏡。」

多焦鏡遠近均清晰

一旦有白內障，現時唯一的根治方法是以手術摘除混濁的晶體，再植入人工晶體。楊德怡解釋，「人工晶體現時有很多種，例如可分為『單焦鏡』或『多焦鏡』，有些也會加入對散光的調節。在以前只得單焦鏡的年代，因為只有一個焦點清晰，一般會為病人調校為看遠的事物比較清楚，看近的事物便需要戴眼鏡。當然病人也可反過來選擇看近的事物清晰，看遠景物時戴眼鏡。」

近年新型的多焦鏡，即多焦點人工晶體，則有多個不同距離的焦點也可看得清晰，所以對病人來說較方便，不論看遠或近，只要適應了多焦鏡，都可以有清晰的影像。此外，有些人工晶體可以濾減藍光，理論上可以減低對黃斑的傷害。

適應期因人而異

「至於適應人工晶體所需時間就因人而異，」楊德怡續指，「有些病人在植入人工晶體翌日，當醫生揭去覆蓋他們眼睛的紗布，他們已看得很清楚，很開心。但始終在大部分情況下，人工晶體完全穩定下來大約需時一個月左右。尤其是多焦鏡，要求病人的腦和眼睛協調，一般比單焦鏡需要更多時間適應。」

術後不會復發

最後，不少白內障病人都會問：做了手術會復發嗎？楊德怡明言，「白內障是不會復發的，因為手術已經將混濁的晶體取走。不過，晶體外其實還有一層囊，植入人工晶體後，這層囊就在後面托著人工晶體。這層囊是身體的一部分，不是人工植入物，所以有可能隨著時間慢慢增厚。若增厚的話，當光線透入時，雖然會順利穿透很先進的人工晶體，卻未必能穿透增厚了的囊，所以看東西會覺得矇。這時可能需要做一次激光手術，把囊打開，就可將問題解決，這基本上是一次性的手術，相對較簡單。」

白內障人工晶體 多焦勝單焦