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白內障｜激光協助手術 減創傷及併發症
1 小時前
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白內障手術微創激光手術人工晶體
白內障｜激光協助手術 減創傷及併發症
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白內障｜激光協助手術 減創傷及併發症

年紀漸長眼睛退化，開始出現白內障問題。以前因為技術未成熟，又或者手術後的效果未必一定很理想，往往要等白內障「夠熟」才會做手治療。不過近年隨著技術進步，手術變得簡單、成效佳，如果白內障已對日常生活造成影響，已可以考慮人工晶體置換手術，以重拾視力。

 

手術是唯一治療方法

現時手術是唯一可以治療白內障的方法，仍未有藥物可作治療。傳統白內障手術需要一個約10毫米的傷口，以置入人工晶體，而且要縫針，復原時間長達三個月。現時微創手術的傷口只有約2毫米長，用超聲波乳化白內障並將之吸出，而軟式人工晶體也可在摺疊的狀態下放入眼球，再自動打開，眼科醫生及後調整位置便可。手術過程一般20分鐘內便可完成，休息數天便可復原，細菌感染的風險也大減。

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更換人工晶體後，便可回復清晰視力。

激光提升準確度

激光技術在眼科醫療中經常都會用到，白內障手術也不例外，飛秒激光可以提升手術的準繩度，確保了手術效果，例如切口更為精準，間接增加了植入人工晶體的準確度，日後視力會較好；同時，用於切割白內障晶體的話，可減低乳化晶體時所需的超聲波能量，降低手術創傷及術後併發症的風險。

 

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激光技術令切口更為精準，也可減低併發症風險。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/白內障｜激光協助手術-減創傷及併發症-291131
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