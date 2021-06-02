真仁醫丨胎盤剝落產婦大出血失意識 台鄉下醫院30人合力將救回母子

為爭分奪秒，一間產房竟打仗般擠滿二、三十人！？

母親偉大！十月懷胎其實有一定風險，上周三台灣花蓮一名產婦因為胎盤早期剝離，大量出血致昏迷失去意識，而且胎兒僅31周，胎心音遲緩，母子情況危急送往花蓮慈濟醫院，最終出動30名醫護合力花17分鐘，才能成功將母子二人從死神手中取回，「當小孩蹦出第一聲哭聲的時候，真的是叫人感動到想要掉下眼淚。」這段驚心動魄的感人拯救過程，經《麻醉醫師靈魂所在的地方》Facebook專頁記述後，獲2.3萬位粉絲留言致謝鼓勵，「眼眶有淚在打轉...」「天使在人間...」「謝謝你們不願意放棄任何一條生命…」令不少媽媽動容。

麻醉科醫生：「出血之嚴重在鄉下醫院少見 開刀房牆壁上都是血」

貼文是一名在花蓮慈濟醫院任職麻醉科醫生的親身經歷：「其實我只是路過急診電梯，大門打開，只見到醫療人員大喊病人來了，我直覺就知道出事了...我看到一個產婦斜躺在病床上，手摀著棉被蓋著下半身，產婦不停的扭曲發出呻吟，鮮血從她的下腹不斷地湧出。」醫生指該名產婦胎盤早期剝離出血，胎兒只有31周而且胎心音遲緩，還稱這種嚴重嚴重出血在鄉下醫院實在是少見，「甚至弄的開刀房牆壁上到處都是血。」

根據參與拯救的婦產部產科主任魏佑吉醫生接受傳媒訪問時，指該名孕婦送院時已沒有意識，呈休克狀態，且測量不到血壓，由於子宮供血不足，導致胎兒缺氧缺血，當值醫生陳姵辰憶述胎兒心跳微弱，近乎停止。雖然產婦沒有入院產檢紀錄，但情況危急醫院方面還是決定一邊輸血，一邊緊急開刀剖腹生產。

「為了拯救一個小孩 這陣仗之大 加起來大概出動了三十人吧」

當事人在貼文又稱：「我趕快把病人推進開刀房，我們的fellow、總醫師、住院醫生、產科醫生、小兒科醫師、護理人員...為了要拯救一個小孩，這陣仗之大，前後加起來大概出動了二、三十人吧。」救治期間，團隊接力一邊為產婦止血，一邊爭取時間從死神奪母子二人性命。「小孩拉出來的時候，Apgar score只有3分，全身發紫...以前像這樣的小孩，都必須死，現在只要動作夠快，這樣的小孩就有機會救活。」

魏佑吉醫生指當時早產嬰出生時全身呈青紫色，癱軟且沒有反應，而所謂的「Apgar score」即是「阿普伽新生兒評分」，是美國麻醉科醫生Virginia Apgar發明的快速評估方法，根據外觀Appearance，脈搏Pulse，反應Grimace，活動Activity，呼吸Respiration五項作指標，而文中的「3分」屬於危殆水平。幸好醫護人員沒有放棄拯救，30人接力花約17分鐘，將母子平安救回。「最後當小孩蹦出第一聲哭聲的時候，真的是叫人感動到想要掉下眼淚。」

貼文最後還有一句：「雖然你還有一段路要走，但是生命的韌性有時候超過人的想像，你可要好好長大，不要辜負我們今天那麼多人拼命想要去救你。」不少網民看畢都鼻酸動容呢。

真仁醫丨胎盤剝落產婦大出血失意識 台鄉下醫院30人合力將救回母子