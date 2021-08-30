眼矇矇丨睇嘢矇查查、皮膚乾 可能因為少咗呢樣嘢

維他命A是我們不可或缺的營養元素，人體無法自行生產，必須經由食物來補充。這種脂溶性維他命不止對保護視力很重要，同時亦關係到黏膜及皮膚健康，可說是抵抗外來病菌感染的第一道防線，在現今防疫時期顯得更加關鍵。

想要攝取維他命A，就要選擇合適的食物。動物肝臟能提供大量維他命A，例如魚肝油，但吃過量容易帶來其他健康威脅，至於紅蘿蔔、番薯等蔬菜提供的是維他命A前驅物「β-胡蘿蔔素」為主，僅約100克的番薯已能滿足身體一天所需。

雖然身體需要維他命A，但吃太多就可能帶來皮膚變黃的情況，令人擔心是中毒或肝受損。吃得太多紅蘿蔔、番薯或木瓜而引起的皮膚變黃，並不是維他命A攝取過量導致中毒，而是脂溶性的β-胡蘿蔔素較難代謝，於是積聚在皮膚慢慢處理。只要停止食用，一段時間後皮膚便會恢復原有的顏色，對健康亦不會構成影響；但若過量食用魚肝油或內臟等，就有中毒風險，故此服用前要問問醫生。

很多人知道眼睛需要維他命A，但其實它亦幫助維持身體黏膜及上皮細胞的健康，所以維他命A不足的人，不但可造成乾眼症及夜盲症，皮膚亦會變得乾燥、容易脫落及有類似「雞皮」的表面突起物、容易甩皮脫落等情形。