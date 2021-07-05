短腸症悅悅丨原來早產嬰患壞死性腸炎 致命可達四成

1歲早產女嬰悅悅在出世時不幸患上壞死性腸炎，先後捱過3次切腸手術，病情反覆，也令悅悅出現短腸症。而上月第4次接駁手術中，醫生雖然為悅悅的小腸由12厘米駁長至30厘米，小腸吸收能力有好轉跡象；但那邊廂肝功能轉差，腎臟亦有衰竭風險，排尿也有問題，就算插喉洗血悅悅的病情雖未惡化但也未見改善。為此悅悅媽媽昨晚(7日)發文指今日會停止洗血，希望悅悅能舒舒服服地躺在病牀，沒有太多束縛。

死亡風險可達42%

「壞死性腸炎」是指嬰兒的腸道出現嚴重受損和炎症，在早產嬰兒中較為常見。這是因為早產嬰出生周數較早，無法在母體胎盤生長，以致包括腸道在內多個器官尚未發育成熟，以致容易受損。如果出生時體重較輕，以及腸道血液流動不穩，也是患病的高危因素。有研究表明，這些患病嬰兒如果出生時體重少於1.5公斤，死亡風險為16至21％；如少於1公斤的嬰兒更可達29至42％。

幸運的話或仍要終生靜脈營養治療

壞死性腸炎可在出生後數天至幾星期內發病。嬰兒會出現餵食不耐、嘔吐、腹脹、血便等病徵。醫生根據病情會為嬰兒停止餵食，轉為輸注營養素，期間以抗生素以防併發感染，輕微的話可透過約14天的腸道休息時來紓緩病情，毋須開刀。可惜悅悅屬於緊急嚴重的情況，因此已推行多次手術將壞死腸道切除。就算痊愈後，醫生也會根據剩餘多少腸道和位置，以評估長遠的消化能力，因此就算幸運治愈，也有可能終生作俗稱腸外營養的靜脈營養治療。

媽媽引述醫生指，悅悅其實復原機會好微，未來日子主要希望她能回復精神，別有太多束縛，舒服一點。