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短腸症悅悅丨原來早產嬰患壞死性腸炎 致命可達四成
2 小時前
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早產悅悅壞死性腸炎短腸症腎衰竭肝功能切腸餵食不耐停止餵食靜脈營養治療
短腸症悅悅丨原來早產嬰患壞死性腸炎 致命可達四成
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1歲早產女嬰悅悅在出世時不幸患上壞死性腸炎，先後捱過多次手術，以致體內多個器官出現問題，情況並不樂觀。(網絡圖片)

1歲早產女嬰悅悅在出世時不幸患上壞死性腸炎，先後捱過3次切腸手術，病情反覆，也令悅悅出現短腸症。而上月第4次接駁手術中，醫生雖然為悅悅的小腸由12厘米駁長至30厘米，小腸吸收能力有好轉跡象；但那邊廂肝功能轉差，腎臟亦有衰竭風險，排尿也有問題，就算插喉洗血悅悅的病情雖未惡化但也未見改善。為此悅悅媽媽昨晚(7日)發文指今日會停止洗血，希望悅悅能舒舒服服地躺在病牀，沒有太多束縛。

死亡風險可達42% 
「壞死性腸炎」是指嬰兒的腸道出現嚴重受損和炎症，在早產嬰兒中較為常見。這是因為早產嬰出生周數較早，無法在母體胎盤生長，以致包括腸道在內多個器官尚未發育成熟，以致容易受損。如果出生時體重較輕，以及腸道血液流動不穩，也是患病的高危因素。有研究表明，這些患病嬰兒如果出生時體重少於1.5公斤，死亡風險為16至21％；如少於1公斤的嬰兒更可達29至42％。

幸運的話或仍要終生靜脈營養治療
壞死性腸炎可在出生後數天至幾星期內發病。嬰兒會出現餵食不耐、嘔吐、腹脹、血便等病徵。醫生根據病情會為嬰兒停止餵食，轉為輸注營養素，期間以抗生素以防併發感染，輕微的話可透過約14天的腸道休息時來紓緩病情，毋須開刀。可惜悅悅屬於緊急嚴重的情況，因此已推行多次手術將壞死腸道切除。就算痊愈後，醫生也會根據剩餘多少腸道和位置，以評估長遠的消化能力，因此就算幸運治愈，也有可能終生作俗稱腸外營養的靜脈營養治療。

媽媽引述醫生指，悅悅其實復原機會好微，未來日子主要希望她能回復精神，別有太多束縛，舒服一點。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/短腸症悅悅丨原來早產嬰患壞死性腸炎-致命可達四成-275082
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