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石宇奇以「起水泡專家」為退賽辯解 腳起水泡一種原因最常見
1 小時前
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石宇奇以「起水泡專家」為退賽辯解 腳起水泡一種原因最常見
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「若我在20分退賽，技術上我就還沒輸。」日前石宇奇的退賽言論引起討論。(互聯網圖片)

「若我在20分退賽，技術上我就還沒輸。」
中國隊羽毛球運動員石宇奇日前在湯姆斯盃4強時面對日本桃田賢斗，第二局在5:20大比數落後之際突然提出退賽，而賽後訪問他拋出：「若我在20分退賽，技術上我就還沒輸。」驚人言論，惹來網民抨擊非議，認為他沒有體育精神。事後石宇奇在微博發表長文回應事件，以自己是「起水泡專家」解話，「早前蘇迪曼盃對桃田賢斗時，左腳已經有水泡，所以右腳需要發更多力，從而令我右腳未曾磨過的地方又磨出血泡，但還是堅持打完。」對於這位國家隊羽毛球手的「腳起水泡論」，大家又收不收貨？

腳起水泡會「痛」原因大多數得這種

針對引起疼痛的腳部水泡，摩擦是元兇，當中鞋襪過鬆或過緊是最常見原因，主要出現腳掌拇趾及尾趾外側、趾背或腳跟這些容易磨擦處。當鞋襪不合身，持續摩擦雙腳會令表皮層與真皮層之間形成發炎，讓組織液滲進去，形成如指甲片般大小晶瑩剔透的水泡。對於雙腳經常活動受壓的運動員，鞋襪不合身絕對是不能犯下的大錯，如果石宇奇真的因這原因而起水泡，網民會否接受？

不過運動員更多會發生的，是雙腳運動量大導致出汗，堵塞腳部毛孔，綜合腳掌高溫、潮濕、摩擦、與壓力因素，引發「熱焦點」(hotspot)，繼而轉化成水泡，行山、跑手經常有這種問題，而且多數在腳底發生。不論是鞋襪不合身還是腳掌出汗，預防方法離不開預先塗上乳液或凡士林，或是改變鞋帶的綁法來減低摩擦。

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腳起水泡因「痛」與「痕癢」兩大類，箇中原因大不同。(互聯網圖片)

腳起水泡會「癢」原因同菌有關

如果水泡會痕癢，那就有可能跟細菌、黴菌、病毒感染有關，如香港腳或汗疹，患濕疹都能夠引起水泡。這類會引痕癢的水泡，一般會比較小且聚集性。

腳有水泡 拮定唔拮好？

不要自己刺穿水泡，以免皮膚傷口造成感染，可以貼上膠布作保護，讓水泡自行吸收和消失，若水泡自行爆裂則要消毒傷口再貼膠布遮蓋傷口。假若水泡過大，又或伴隨其他症狀，如痕癢和刺痛感，就可能是較複雜的問題，胡亂刺穿可能使水泡蔓延，故應找醫生處理。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/石宇奇以「起水泡專家」為退賽辯解-腳起水泡一種原因最常見-289095
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