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精索靜脈曲張令男士不育
9 小時前
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精索靜脈曲張令男士不育
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這是一些夫婦的寫照：結婚數年後，二人希望生小朋友，可是努力了一、兩年還未成孕，經檢查後才發現丈夫精子有數量、活動能力和形態的問題，再跟進下原來患有精索靜脈曲張，導致不育。香港港安醫院——司徒拔道泌尿外科專科醫生王明晧指，不育的男士中有多達三成屬這個原因。

精索位於腹股溝與睾丸之間，當中包含了一條動脈血管、像蜘蛛網般的靜脈網絡、淋巴以及神經線。靜脈中有瓣膜令血液只往一個方向流動，如果瓣膜有損傷或缺乏承托失去功能，血液便難以回流至身體，形成精索靜脈曲張。王明晧表示，約15%男士有不同程度的精索靜脈曲張。

影響精子製造
事實上，男士製造精子，需要一個比體溫稍低的環境，大約攝氏35度最為合適，亦因此睾丸會懸吊在「體外」。如患上精索靜脈曲張，血液長時間積聚並停留在陰囊，會令陰囊溫度上升，繼而影響製造精子的能力。王明晧續指，「其次，血液循環欠佳，亦令代謝廢物、毒素難以排走，降低產生精子的能力，形成不育。值得一提是，精索靜脈曲張引致的不育，不會導致無精症，但會在精子數量、活動能力以及形態方面有所影響，不過影響程度則因人而異，有些人形態較好但游得較慢，有些人則相反。」


超聲波助確診
「患者一般在青春期就會出現問題，開始長高時，可能會發現陰囊邊大邊小、腫脹，或者左邊睾丸比右邊低；部分人在中學時期做身體檢查發現。但由於此症不會有痛楚等徵狀，故亦有些男士在想生小朋友但未能成功，才前往求診。」王明晧稱斷症只需做超聲波檢查便可分辨嚴重性，第三級最嚴重，肉眼已可看見靜脈發脹「一條條蟲仔般」；第二級只要患者閉氣，血管就會浮現；第一級就很低調，有機會觸診也摸不到。至於是否需要治療，則取決於對精子的影響程度。

 

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王明晧指三成男士不育源於精索靜脈曲張。
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部分男士在婚後未能生小孩，檢查後才發現問題所在。

顯微鏡手術最安全
現時精索靜脈曲張只可以透過手術治療，而最安全的做法是用顯微鏡的開刀手術，王明晧解釋，「手術會於腹股溝近精索位置打開一個2至3厘米傷口，將精索取出，利用顯微鏡放大15至20倍之下，逐條將發脹的靜脈紮起。雖然手術時間較長，一邊精索需時1.5至2小時，但復發風險只有2%，傷害到動脈令睾丸壞死的風險亦只得0.2%，兩個數字均是傳統不用顯微鏡開刀手術或微創手術的十分一左右。」七至八成患者在手術後3個月至半年，精子的數目、活動能力和形態會有所提升。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/精索靜脈曲張令男士不育-277496
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