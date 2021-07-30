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紅斑狼瘡 專攻年輕女性
45 分前
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紅斑狼瘡自體免疫系統疾病風濕及內科專科關節腎臟血液系統抗核抗體暴曬感染情緒光敏感蛋白尿貧血類固醇生物製劑B白血球抑鬱焦慮
紅斑狼瘡 專攻年輕女性
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紅斑狼瘡雖然稱為「狼瘡」，但其實屬於自體免疫系統疾病的一種，好發於20至40歲的女性，部分患者只有皮膚上的症狀，不過也有患者同時會影響到關節、腎臟和血液，若沒有妥善處理，可以導致生命危險。

風濕及內科專科醫生余嘉龍表示，紅斑狼瘡在香港不算常見，發病率約0.01%，不過東南亞地區人士的發病率，以及患病的嚴重性都比外國人高。「部分患者只會於皮膚出現炎症，其他患者則會同時影響身體不同地方，如關節、腎臟和血液系統，稱之為系統性紅斑狼瘡。」

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余嘉龍指即使身體有抗核抗體，如果沒有攻擊身體器官導致發炎，也不算患病。

抗核抗體致病
女士患紅斑狼瘡的風險較高，男女發病比例多達1:9，全因女性荷爾蒙作祟，余嘉龍續指，「女士停經後，發病率則與男性相若。另外，若有家族病史，或者在身體中找到『抗核抗體』，也會增加發病風險。」當有這些先天因素，如受到後天的干擾並有充分刺激便會發病。「例如暴曬，紫外線照射身體並令細胞核受損，抗體就會攻擊這些細胞核；又或感染到一些致病原，與身體某些蛋白質相似，擾亂了免疫系統，以為身體某器官是外來物而作出攻擊；情緒不穩導致免疫系統失衡，均會誘發紅斑狼瘡。」


攻擊多個器官
據統計，紅斑狼瘡最大機率會使身體出現5種發炎情況，余嘉龍解釋，「首先是整體性發炎，即疲倦、食慾不振、體重下降、發微燒等一般發炎徵狀；另外4種特異發炎，包括皮膚會出現紅斑，最常見是面上的蝴蝶斑，甚至有光敏感情況，曬太陽後皮會有不正常反應；關節發炎，較多出現手指紅腫熱痛和晨僵；攻擊腎小球，形成蛋白尿；攻擊血液系統的紅血球、白血球和血小板，引致貧血、白血球下降和出血問題。」


類固醇控制急性發炎
部分患者發病較急，有些則較緩慢，不過無論屬哪一種，診斷時都要透過血液檢查，查看有否抗核抗體。治療方面，余嘉龍強調原則是盡快控制發炎情況，「因為如果腎小球不斷受破壞並結疤，便會永久喪失功能，患者可能需要洗腎。而類固醇是控制炎症最有效藥物，不過亦有一定副作用，因此病情受控後會轉用免疫系統抑制藥物，進一步控制病情，如情況穩定更可慢慢減藥。」若治療效果未如理想，或者類固醇的用量已太大，就需要考慮生物製劑，抑制B白血球生產抗核抗體以改善病情。


調整情緒助減復發
患者的自我照顧對於預防紅斑狼瘡復發十分重要，如果可以有充分休息、足夠運動，以及良好的情緒調整，可大大減低再發病的風險。余嘉龍指出，「調查發現三成患者有不同程度的抑鬱及焦慮，但這會形成惡性循環，令病情變差。因此醫生會負責控制病情，患者就要控制情緒，而最好的方法是每天一小時帶氧運動，從而提升睡眠質素，而睡得好，情緒自然會改善。」

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運動可調整心情，亦能提升睡眠質素，故有助預防紅斑狼瘡復發。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/紅斑狼瘡-專攻年輕女性-278625
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