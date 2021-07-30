紅斑狼瘡 專攻年輕女性

紅斑狼瘡雖然稱為「狼瘡」，但其實屬於自體免疫系統疾病的一種，好發於20至40歲的女性，部分患者只有皮膚上的症狀，不過也有患者同時會影響到關節、腎臟和血液，若沒有妥善處理，可以導致生命危險。

風濕及內科專科醫生余嘉龍表示，紅斑狼瘡在香港不算常見，發病率約0.01%，不過東南亞地區人士的發病率，以及患病的嚴重性都比外國人高。「部分患者只會於皮膚出現炎症，其他患者則會同時影響身體不同地方，如關節、腎臟和血液系統，稱之為系統性紅斑狼瘡。」

抗核抗體致病

女士患紅斑狼瘡的風險較高，男女發病比例多達1:9，全因女性荷爾蒙作祟，余嘉龍續指，「女士停經後，發病率則與男性相若。另外，若有家族病史，或者在身體中找到『抗核抗體』，也會增加發病風險。」當有這些先天因素，如受到後天的干擾並有充分刺激便會發病。「例如暴曬，紫外線照射身體並令細胞核受損，抗體就會攻擊這些細胞核；又或感染到一些致病原，與身體某些蛋白質相似，擾亂了免疫系統，以為身體某器官是外來物而作出攻擊；情緒不穩導致免疫系統失衡，均會誘發紅斑狼瘡。」



攻擊多個器官

據統計，紅斑狼瘡最大機率會使身體出現5種發炎情況，余嘉龍解釋，「首先是整體性發炎，即疲倦、食慾不振、體重下降、發微燒等一般發炎徵狀；另外4種特異發炎，包括皮膚會出現紅斑，最常見是面上的蝴蝶斑，甚至有光敏感情況，曬太陽後皮會有不正常反應；關節發炎，較多出現手指紅腫熱痛和晨僵；攻擊腎小球，形成蛋白尿；攻擊血液系統的紅血球、白血球和血小板，引致貧血、白血球下降和出血問題。」



類固醇控制急性發炎

部分患者發病較急，有些則較緩慢，不過無論屬哪一種，診斷時都要透過血液檢查，查看有否抗核抗體。治療方面，余嘉龍強調原則是盡快控制發炎情況，「因為如果腎小球不斷受破壞並結疤，便會永久喪失功能，患者可能需要洗腎。而類固醇是控制炎症最有效藥物，不過亦有一定副作用，因此病情受控後會轉用免疫系統抑制藥物，進一步控制病情，如情況穩定更可慢慢減藥。」若治療效果未如理想，或者類固醇的用量已太大，就需要考慮生物製劑，抑制B白血球生產抗核抗體以改善病情。



調整情緒助減復發

患者的自我照顧對於預防紅斑狼瘡復發十分重要，如果可以有充分休息、足夠運動，以及良好的情緒調整，可大大減低再發病的風險。余嘉龍指出，「調查發現三成患者有不同程度的抑鬱及焦慮，但這會形成惡性循環，令病情變差。因此醫生會負責控制病情，患者就要控制情緒，而最好的方法是每天一小時帶氧運動，從而提升睡眠質素，而睡得好，情緒自然會改善。」