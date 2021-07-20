紅潮｜間接影響食物安全 食貝殼類海產或食物中毒

香港近日有多宗發現紅潮的報告，海面出現一大片奶黃色泡沫，幸而政府公布是次所有紅潮皆由寶石多溝藻所組成，並不含毒素。不過，有些藻類或構成食物安全、刺激或敏感風險，仍要小心提防。

貝殼類動物積聚毒素

雖說大部分藻類都沒有毒，不過若貝殼類動物如蜆、青口、蠔、帶子等吃掉有毒的藻類的話，毒素就會留在牠們體內，這未必對牠們構成影響，但若有人食用這些貝殼類海產，就可能引致中毒，較常見包括麻痺性貝類中毒(PSP)、下痢性貝類中毒(DSP)、神經性貝類中毒(NSP)、失憶性貝類中毒(ASP)，故我們應避免進食貝殼類海產的內臟。另一方面，若泳客不慎接觸紅潮，也可能造成眼睛、鼻子、呼吸道及皮膚的刺激或敏感。

麻痺性貝類中毒

這種中毒發病迅速，會使神經受損，出現刺痛、麻木、口部周圍熾熱、燒、出疹等，大部分個案會數天後自然復，但亦有嚴重個案於24小時內呼吸系統停頓，可以致命。

下痢性貝類中毒

主要症狀是腸胃道問題，一般在食用受污染食物後30分鐘至數小時內就會出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀，一般在3日內便會復原。

神經性貝類中毒

症狀相對輕微，例如有面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉、瞳孔放大等，不過這種中毒不會致命，亦很罕見，症狀於數日內會消失。

失憶性貝類中毒

症狀與下痢性貝類中毒相似，會有腹痛、腹瀉、嘔吐和頭痛，最特別是會導致短暫喪失記憶力，也有可能致命，若有懷疑應即時求醫。