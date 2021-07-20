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紅潮｜間接影響食物安全 食貝殼類海產或食物中毒
2 小時前
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紅潮寶石多溝藻食物安全食物中毒麻痺性貝類中毒下痢性貝類中毒神經性貝類中毒失憶性貝類中毒
紅潮｜間接影響食物安全 食貝殼類海產或食物中毒
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紅潮｜間接影響食物安全 食貝殼類海產或食物中毒

香港近日有多宗發現紅潮的報告，海面出現一大片奶黃色泡沫，幸而政府公布是次所有紅潮皆由寶石多溝藻所組成，並不含毒素。不過，有些藻類或構成食物安全、刺激或敏感風險，仍要小心提防。

 

貝殼類動物積聚毒素

雖說大部分藻類都沒有毒，不過若貝殼類動物如蜆、青口、蠔、帶子等吃掉有毒的藻類的話，毒素就會留在牠們體內，這未必對牠們構成影響，但若有人食用這些貝殼類海產，就可能引致中毒，較常見包括麻痺性貝類中毒(PSP)、下痢性貝類中毒(DSP)、神經性貝類中毒(NSP)、失憶性貝類中毒(ASP)，故我們應避免進食貝殼類海產的內臟。另一方面，若泳客不慎接觸紅潮，也可能造成眼睛、鼻子、呼吸道及皮膚的刺激或敏感。

 

麻痺性貝類中毒

這種中毒發病迅速，會使神經受損，出現刺痛、麻木、口部周圍熾熱、燒、出疹等，大部分個案會數天後自然復，但亦有嚴重個案於24小時內呼吸系統停頓，可以致命。

 

下痢性貝類中毒

主要症狀是腸胃道問題，一般在食用受污染食物後30分鐘至數小時內就會出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀，一般在3日內便會復原。

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下痢性貝類中毒及失憶性貝類中毒都會使患者腹痛腹瀉。

神經性貝類中毒

症狀相對輕微，例如有面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉、瞳孔放大等，不過這種中毒不會致命，亦很罕見，症狀於數日內會消失。

 

失憶性貝類中毒

症狀與下痢性貝類中毒相似，會有腹痛、腹瀉、嘔吐和頭痛，最特別是會導致短暫喪失記憶力，也有可能致命，若有懷疑應即時求醫。

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神經性貝類中毒會有面部肌肉刺痛等症狀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/紅潮｜間接影響食物安全-食貝殼類海產或食物中毒-278879
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