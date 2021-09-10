紓緩痛症｜拆解紅花強大鎮痛功效

運動創傷舊患復發必備「藏紅寧」

勤做運動有助強身健體，然而熱身不足、姿勢不正確、操練過度等都有機會導致肌肉損傷及關節疼痛，若處理不當，久而久之新傷變成舊患，每逢打風落雨就會「嗌救命」！要有效紓緩痛症，除了服食止痛藥外，有沒有想過中藥常見的紅花原來具有強大鎮痛功效？

紅花有助活血通經、祛瘀止痛

在傳統中醫學上，紅花是活血祛瘀之要藥，廣泛應用於治療各種瘀血病證，如跌打損傷、筋骨瘀痛，甚至婦科經閉痛經及產後瘀滯腹痛等。

「藏紅寧」年銷近百萬 泰拳愛好者一致好評

不過，每次運動後或舊患復發時都要「煲藥」未免太麻煩！近年中醫骨傷專科普及，專業級運動員均有選用拔罐、針灸及按摩推拿等管理傷患，中藥成份的產品漸漸受不少需要時刻管理傷患的業餘運動愛好者採用。為方便大家輕鬆自我管理疲勞痛症，中國醫館就研發出「藏紅寧藥貼」及「藏紅寧外用鎮痛劑」，以紅花為主要成份，配合乳香、沒藥、紅花、肉桂、骨碎補、蒼朮及川牛膝等中藥材，成份活血鎮痛，鎮痛效果顯著。藏紅寧系列一直於港澳地區暢銷，年銷近百萬，不但深受長者及關節疼痛困擾人士歡迎，一班泰拳愛好者用藏紅寧系列管理好拳擊瘀傷、筋鍵繃緊等情況後，更是一致好評！

只限1天 萬寧出位價$95/盒（10片裝）