素食丨解構茹素總是女多男少？走肉難 不妨彈性素食！

疫情催化大眾的健康意識，愈來愈多人關注低碳飲食和環保飲食，紛紛投入素食大軍；加上今年大熱的植物肉，令素食餐單、素食外賣、素食餐廳甚至素食自助餐愈搞愈多，吃素已不再是食齋咁dry。不過大家有否留意到，無論是甚麼人種，為何實行茹素總是女多男少？另外做唔慣「走肉朋友」，又覺得植物肉始終及不上真正肉類，那麼是否一定要跟素食「絕緣」呢？

今日同大家揭開素食女多男少之謎，亦推介大家「彈性素食」，唔怕「虐待」腸胃之餘仍可為地球出一分力！

素食女多男少 答案有幾個因素

根據非營利組織「人道研究協會」在2014年發表的報告，發現全美吃素者男性僅佔24%；台灣也有類似統計，慈濟科技大學的科研團隊也指出，全台吃素者男性僅佔35.4%，之前瑞典和澳洲也有相關研究，結果都是素食者女多男少。

狩獵行為歷史：英屬哥倫比亞大學的心理學家Steven Heine認為，那是由於遠古時代人類的狩獵行為和歷史有關，「肉食往往跟危險扯上關係，男性會負責外出狩獵，而得來的肉食也是男性優先進食。」這種食肉優先權某程度上反映男性的地位。 女性化行銷：從前封建社會，女性只能容許在家中進餐。但到了19世紀，思想開放讓女性有外出用餐的機會。當時餐廳為了設計「女性化」餐單，結果將「沙津、甜點 = 女性」「吃扒 = 男性」的飲食觀念定型。時至今日套用環保飲食，這種「綠色性別落差」(eco gender gap)令男性覺得，「不吃扒類就不夠男子漢」的想法。 女性的同情心：南澳阿德萊德大學的心理學家Carolyn Semmle，在2018年進行一項實驗，試圖解釋「我愛動物」和「我吃動物」這兩種矛盾共存的「肉食悖論」(meat paradox)。實驗將460位男女參與者分成兩組去享用羊肉料理。其中一組僅提供營養資訊作對照組，另一組卻分享了羊隻由飼養到屠宰的過程影像。結果女性了解羊肉的生產過程後，減低了進食的意欲；反觀男性竟增加了吃肉的興趣。Semmle總結，「當認知與行為存在矛盾時，男性反而有攻擊性，女性則認為問題在於自身，選擇改變自己行為。」這就是女性傾向的同情心。

吃素第一步 可以從彈性素食開始

雖然明知多菜少肉，甚至走肉可以減低碳足跡，對地球和自己身體有益無害。但一下子戒掉肉食，男性總會「牙痛咁聲」。與其將肉食「一刀切」，大家不妨嘗試「彈性素食」，實行多菜少肉。所謂彈性素食Flexitarian Diet，顧名思義就是以蔬果為基礎，間中加插肉類或魚類的飲食方法。大家可以為自己制訂飲食時間表，一周內何時吃素，何時可「解放」吃肉。這樣遠較純素食更易實踐，也不會擔心營養不良。