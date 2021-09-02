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素食丨解構茹素總是女多男少？走肉難 不妨彈性素食！
4 小時前
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素食茹素女多男少狩獵女性化行銷同情心綠色性別落差肉食悖論彈性素食
素食丨解構茹素總是女多男少？走肉難 不妨彈性素食！
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近年掀起素食潮流，但素食者總是女多男少呢？(互聯網圖片)

疫情催化大眾的健康意識，愈來愈多人關注低碳飲食和環保飲食，紛紛投入素食大軍；加上今年大熱的植物肉，令素食餐單、素食外賣、素食餐廳甚至素食自助餐愈搞愈多，吃素已不再是食齋咁dry。不過大家有否留意到，無論是甚麼人種，為何實行茹素總是女多男少？另外做唔慣「走肉朋友」，又覺得植物肉始終及不上真正肉類，那麼是否一定要跟素食「絕緣」呢？

今日同大家揭開素食女多男少之謎，亦推介大家「彈性素食」，唔怕「虐待」腸胃之餘仍可為地球出一分力！

素食女多男少 答案有幾個因素
根據非營利組織「人道研究協會」在2014年發表的報告，發現全美吃素者男性僅佔24%；台灣也有類似統計，慈濟科技大學的科研團隊也指出，全台吃素者男性僅佔35.4%，之前瑞典和澳洲也有相關研究，結果都是素食者女多男少。

  1. 狩獵行為歷史：英屬哥倫比亞大學的心理學家Steven Heine認為，那是由於遠古時代人類的狩獵行為和歷史有關，「肉食往往跟危險扯上關係，男性會負責外出狩獵，而得來的肉食也是男性優先進食。」這種食肉優先權某程度上反映男性的地位。
  2. 女性化行銷：從前封建社會，女性只能容許在家中進餐。但到了19世紀，思想開放讓女性有外出用餐的機會。當時餐廳為了設計「女性化」餐單，結果將「沙津、甜點 = 女性」「吃扒 = 男性」的飲食觀念定型。時至今日套用環保飲食，這種「綠色性別落差」(eco gender gap)令男性覺得，「不吃扒類就不夠男子漢」的想法。
  3. 女性的同情心：南澳阿德萊德大學的心理學家Carolyn Semmle，在2018年進行一項實驗，試圖解釋「我愛動物」和「我吃動物」這兩種矛盾共存的「肉食悖論」(meat paradox)。實驗將460位男女參與者分成兩組去享用羊肉料理。其中一組僅提供營養資訊作對照組，另一組卻分享了羊隻由飼養到屠宰的過程影像。結果女性了解羊肉的生產過程後，減低了進食的意欲；反觀男性竟增加了吃肉的興趣。Semmle總結，「當認知與行為存在矛盾時，男性反而有攻擊性，女性則認為問題在於自身，選擇改變自己行為。」這就是女性傾向的同情心。

吃素第一步 可以從彈性素食開始
雖然明知多菜少肉，甚至走肉可以減低碳足跡，對地球和自己身體有益無害。但一下子戒掉肉食，男性總會「牙痛咁聲」。與其將肉食「一刀切」，大家不妨嘗試「彈性素食」，實行多菜少肉。所謂彈性素食Flexitarian Diet，顧名思義就是以蔬果為基礎，間中加插肉類或魚類的飲食方法。大家可以為自己制訂飲食時間表，一周內何時吃素，何時可「解放」吃肉。這樣遠較純素食更易實踐，也不會擔心營養不良。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/素食丨解構茹素總是女多男少？走肉難-不妨彈性素食！-283340
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