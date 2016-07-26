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維他奶丨唔理爆買定抵制 不如自製豆漿
1 小時前
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維他奶丨唔理爆買定抵制 不如自製豆漿
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七一刺警案中一位維他奶員工以利刀刺向警察，及後內部員工電郵和官方聲明引發軒然大波，香港和大陸網民相繼表示「爆買」和「抵制」潮，大陸代言人更提出中止合作，大陸超市也紛紛下架，連公司股價也受到牽連，創下單日最大跌幅。

大家都知道，維他奶是豆漿混合乳固體所製成的豆奶，是公司創辦人羅桂祥在上世紀40年代研製，旨在推出一款草根階層能負擔得起，而且蛋白質豐富，可代替成本較高牛奶的飲料。當然時至今日，不論維他奶還是牛奶，已經成為大眾的日常飲品。既然維他奶來自豆漿，與其罷買或抵制，大家不妨自製有機豆漿，如果不加入人工甜味劑就更加健康。

製法：
1, 把黃豆放在水中浸泡一晚(約8個小時)，待黃豆泡發後呈橢球狀；
2, 然後將黃豆磨碎，接著用紗布將豆渣分離，即得到生豆漿；
3, 將生豆漿加水燒熱，持續5至10分鐘，完全煮沸後即可飲用。

當然坊間已有毋須過濾，內置高速研磨加工法的豆漿機，也是都市人方便之選。

豆漿幾有益？
從中醫角度，豆漿「性平味甘，利氣下水，制諸風熱，解諸毒」豆漿含有鈣、磷、鐵、鋅等礦物質以及維他命A、B等多種營養素，其中蛋白質的含量最高，是素食人士的主要蛋白質攝取來源；加上不含乳糖的關係，乳糖不耐症的朋友可放心飲用。此外，豆漿也有大豆皂甙、異黃酮、卵磷脂等有防癌和健腦的保健因子。再者，飲豆漿有調節身體內雌激素水平，不論體內雌激素水平過高或低，也可從飲豆漿來取得平衡。

惟要留意，坊間不少豆漿會加入糖分來中和澀味，因此有糖尿病、三高、心血管病人士最好少飲為妙，或者索性轉飲天然無糖豆漿。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/維他奶丨唔理爆買定抵制-不如自製豆漿-274535
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