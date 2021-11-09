網上義診兼送藥到戶 關顧長者身心

新冠疫情爆發，令不少長者即使身體感不適，或者長期病的覆診，都因為怕染疫而不敢外出，除影響健康外，也令長者倍感擔心。獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金最近支持浸大中醫藥學院臨床部推出網上長者義診及送藥到戶服務，以解燃眉之急。

1,000長者受惠

有關服務已於今年8月1日開始，為期一年，1,000個名額會透過六間非牟利團體，包括保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、香港中華基督教青年會、香港基督教女青年會女青賽馬會青健坊(沙頭角)及元朗大會堂梁學樵夫人老人中心，派發予65歲以上有醫療需要的長者，至今已有七百多名長者使用服務。

於長者中心網上診症

香港浸會大學協理副校長暨中醫藥學院臨床部主任、曾肇添中醫藥臨床研究講座教授卞兆祥指，「長者體質相對虛弱易染病，若誤治療或致更嚴重併發症。網上診症服務就可為長者提供便捷診症安排，只需透過非牟利團體預約中醫師，再於預約時間到長者中心透過視像軟件遙距診症。而中醫處方的中藥顆粒沖劑，將會送到有關長者中心再另行派發。」