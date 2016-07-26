Am730
Am730
Am730
Am730
Health
網球肘丨全民運動 認識羽毛球與乒乓球常見傷患
2 小時前
#Hashtags
羽毛球謝影雪鄧俊文乒乓球蘇慧音李皓晴杜凱琹網球肘香港全運會十八區運動員選拔肱骨外上髁炎手法治療超聲波治療針灸手肘伸展運動
網球肘丨全民運動 認識羽毛球與乒乓球常見傷患
news-images
認識羽毛球與乒乓球的常見傷患「網球肘」，以免強身變傷身。(互聯網圖片)

香港歷史性揚威本屆東京奧運，其中羽毛球港隊謝影雪與鄧俊文拍檔殺入混雙四強，乒乓球港隊三小花蘇慧音、李皓晴與杜凱琹更勇奪乒球女團銅牌，大眾隨即增加這兩項運動的熱情，不少人更開始學玩。適逢第八屆香港全運會於明年舉行，十八區運動員選拔將於10月展開，相信不少朋友會有志參與，增加操練。延續奧運精神固然重要，但大家亦要認識羽毛球與乒乓球的常見傷患「網球肘」，以免強身變傷身。

因肘部過度發力的肱骨外上髁炎
無論是羽毛球、乒乓球還是網球、哥爾夫球，需要頻繁揮動球拍進行扣殺動作、反手擊球或揮桿，基於肩部和手肘是主要發力部位，容易造成負荷，如果肘部運動過量或是缺乏正確指導致姿勢不良，便會引發俗稱「網球肘」的肱骨外上髁炎。

肱骨外上髁炎是肌腱發炎的一種，屬於慢性勞損痛症，是指手腕及手指伸張的肌肉過度用力而引起，導致連接外上髁的肌腱出現撕裂。起初普通的肌腱撕裂人體能夠自己修複愈合，但若果未及康復重覆施力再令肌腱受傷，長遠可致伸腕肌腱的力量變弱甚至退化，變成長期發炎。患處通過會紅、腫、熱、痛，痛點在於手肘關節的外側，只要提物等動作需要手臂用力時，即會出現疼痛；嚴重情況內裡軟組織擠壓神經線，導致周邊肌肉萎縮，最終影響手臂的活動能力。

突然做運動也易中招
除了現役運動員，因為對上述運動熱情才接觸遊玩，也會因為沒有運動的肌肉一下子運動過量而出事。此外平日經常使用手臂施力，如搬運工人、送貨員、油漆工人或水泥工人等，也是患上痛症的高危人士。

治療與預防方法
一般非類固醇止痛消炎藥配合物理治療，大致數星期內可消退炎症。另外手法治療能令相關繃緊的肌肉得以放鬆，或是矯正輕度錯位的關節，紓緩不適；較嚴重的情況或需要激光治療、超聲波治療或借助中醫針灸，以控制發炎和減痛。

至於預防方法，運動操練必須有適當的休息間隔，也要找出不良姿勢改善運動的動作；另外運動前後也要做一些針對手肘伸展運動，如反屈手掌、用前臂施力舉起啞鈴等，長遠增強肘部肌力，減低日後受傷的風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/網球肘丨全民運動-認識羽毛球與乒乓球常見傷患-281358
#Hashtags
羽毛球謝影雪鄧俊文乒乓球蘇慧音李皓晴杜凱琹網球肘香港全運會十八區運動員選拔肱骨外上髁炎手法治療超聲波治療針灸手肘伸展運動
Am730

打針｜靜脈注射、肌肉注射有咩分別？

馬拉松｜飲食配合 推高能量儲備跑極唔攰

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
打針｜靜脈注射、肌肉注射有咩分別？
Am730
Am730
馬拉松｜飲食配合 推高能量儲備跑極唔攰
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多