網球肘丨全民運動 認識羽毛球與乒乓球常見傷患

香港歷史性揚威本屆東京奧運，其中羽毛球港隊謝影雪與鄧俊文拍檔殺入混雙四強，乒乓球港隊三小花蘇慧音、李皓晴與杜凱琹更勇奪乒球女團銅牌，大眾隨即增加這兩項運動的熱情，不少人更開始學玩。適逢第八屆香港全運會於明年舉行，十八區運動員選拔將於10月展開，相信不少朋友會有志參與，增加操練。延續奧運精神固然重要，但大家亦要認識羽毛球與乒乓球的常見傷患「網球肘」，以免強身變傷身。

因肘部過度發力的肱骨外上髁炎

無論是羽毛球、乒乓球還是網球、哥爾夫球，需要頻繁揮動球拍進行扣殺動作、反手擊球或揮桿，基於肩部和手肘是主要發力部位，容易造成負荷，如果肘部運動過量或是缺乏正確指導致姿勢不良，便會引發俗稱「網球肘」的肱骨外上髁炎。

肱骨外上髁炎是肌腱發炎的一種，屬於慢性勞損痛症，是指手腕及手指伸張的肌肉過度用力而引起，導致連接外上髁的肌腱出現撕裂。起初普通的肌腱撕裂人體能夠自己修複愈合，但若果未及康復重覆施力再令肌腱受傷，長遠可致伸腕肌腱的力量變弱甚至退化，變成長期發炎。患處通過會紅、腫、熱、痛，痛點在於手肘關節的外側，只要提物等動作需要手臂用力時，即會出現疼痛；嚴重情況內裡軟組織擠壓神經線，導致周邊肌肉萎縮，最終影響手臂的活動能力。

突然做運動也易中招

除了現役運動員，因為對上述運動熱情才接觸遊玩，也會因為沒有運動的肌肉一下子運動過量而出事。此外平日經常使用手臂施力，如搬運工人、送貨員、油漆工人或水泥工人等，也是患上痛症的高危人士。

治療與預防方法

一般非類固醇止痛消炎藥配合物理治療，大致數星期內可消退炎症。另外手法治療能令相關繃緊的肌肉得以放鬆，或是矯正輕度錯位的關節，紓緩不適；較嚴重的情況或需要激光治療、超聲波治療或借助中醫針灸，以控制發炎和減痛。

至於預防方法，運動操練必須有適當的休息間隔，也要找出不良姿勢改善運動的動作；另外運動前後也要做一些針對手肘伸展運動，如反屈手掌、用前臂施力舉起啞鈴等，長遠增強肘部肌力，減低日後受傷的風險。