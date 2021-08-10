肌肉拉傷｜急救5步驟再加1招加快康復

在運動熱潮之下，平時沒有做開運動也會加入行列，又或者久休復出。但這一類突然動起來的人士，特別容易在運動中受傷，其中一種創傷便是拉傷肌肉，原來多是用力不當、肌力不平衡，常出現於頸、肩膊、下背近腰的位置，以及大腿後方和內側。

肌肉拉傷分三種程度

一級肌肉拉傷，肌肉會有些少撕裂，患者感覺僵硬疼痛，一般數星期可以復原；如果二級拉傷，表示部分肌肉斷裂並出血，患處腫脹，可能無法如常活動；三級拉傷最為嚴重，肌肉完全撕裂或斷開，伴隨劇痛，完全不能受力，需要手術治療。

肌肉拉傷急救

PRICE口訣適用於多種受傷的急救，肌肉拉傷也不例外：

Protection(保護)：受傷後應立即停止運動，保護患處免受進一步傷害。

Rest(休息)：同樣為了避免再次傷害到患處，所以要休息，如果是腿部拉傷，可考慮利用拐杖等減低腿部負荷。

Ice(冰敷)：冰敷有助患處消炎，並有鎮痛效果和減低血流量，減輕患處腫脹程度。可隔住濕毛巾作20分鐘以內的冰敷。患處只要仍有紅、腫、熱、痛的發炎徵狀，便可一直用冰敷處理。

Compression(加壓)：腫脹或阻礙痊愈，加壓便有利於限制腫脹。可用彈性繃帶或壓力襪適度為患處加壓。

Elevation(抬高)：抬起患處高於心臟水平，有助血液回流，減輕腫脹。

肌肉拉傷 運動加快康復

肌肉拉傷的急性期過後，若仍然繼續休息，或有可能令肌肉萎縮，反不利痊愈，同時左右邊肌力更為不平衡，日後再次受傷的風險也可能增加。因此由物理治療師評估過後，就應該適時、以適當的負荷開始復健。外國亦有文獻指出休息不能加速復原期，反而在仍有疼痛的狀態下適度訓練，恢復情況更為理想。