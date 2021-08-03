肚痛丨搞清楚痛源 教你九宮格疼痛定位

胸部以下的腹部疼痛，我們一律稱為「肚痛」。但對於醫護來說，人體腹部不同位置有著不同內臟器官，簡單一句「肚子痛」實在難以辨證。其實有一個方法協助大家搞清楚可能導致痛楚的相對應器官及疾病，求醫時可作為參考。

九宮格疼痛定位

這個方法叫「九宮格疼痛定位」，就是將腹部畫出一個「過三關」的九宮格，只要從肋骨下方畫一對垂直平行線，肚臍上下畫一對水平線，透過9個不同腹痛位置，分辨出可能導致痛楚嘅潛在情況：

1：右下軟骨區域(右上)

器官所在：肝、膽、右腎、小腸

痛楚可能：肝炎、膽結石、膽管炎、膽囊炎、肝膿瘍

2：上腹區(上中)

器官所在：胃、肝、胰臟、十二指腸、脾臟、腎上腺

痛楚可能：胃潰瘍、食道炎、胰臟炎、胃癌

3：左下軟骨區域(左上)

器官所在：脾臟、結腸、左腎、胰臟

痛楚可能：脾臟膿瘍、脾臟破裂、脾臟梗塞

4：右腰區域(右中)

器官所在：膽囊、肝、右腎、右結腸

痛楚可能：腎絞痛、腎盂腎炎

5：肚臍區(正中)

器官所在：臍、空腸、迴腸、十二指腸

痛楚可能：早期闌尾炎、腸系膜腺炎、梅克爾憩室炎

6：左腰區域(左中)

器官所在：左腎、下結腸

痛楚可能：腎絞痛、腎盂腎炎

7：右腸骨窩(右下)

器官所在：盲腸、闌尾

痛楚可能：晚期闌尾炎、克隆氏症、異位妊娠、卵巢囊腫

8：下腹區(下中)

器官所在：膀胱、乙狀結腸、女性生殖器官

痛楚可能：尿道感染、尿瀦留、睾丸扭轉

9：左腸骨窩(左下)

器官所在：下結腸、乙狀結腸

痛楚可能：憩室炎、潰瘍性結腸炎、異位妊娠、卵巢囊腫

肚痛一律飲熱水紓緩？

有肚痛，幾乎100%人會勸你飲一杯暖水來紓緩，基本上做法沒錯，但自己仍要觀察肚痛是否偶發性，如果痛楚有持續趨勢，在未知痛源來自哪裡，切勿自行服食止痛藥來抑遏痛感，應盡快求醫接受更詳細檢查才對。在此同大家概述5大類肚痛的痛感：