肝炎｜調查發現認知不足 社交、食物、蚊 非傳染途徑

明天是世界肝炎日，讓大家更關注這個可以發展成為肝癌等嚴重疾病的問題。可是早前「香港市民對病毒性肝炎的認知程度、態度及行為」的網上問卷調查卻發現香港市民對乙型肝炎(乙肝)和丙型肝炎(丙肝)仍存有謬誤。

發布肝炎調查結果

是次調查訪問了500名18歲以上香港市民，中大醫學院榮譽教授陳力元發表結果，「雖然大部分受訪者知道肝炎可導致肝衰竭，並增加肝硬化和肝癌風險，但仍有四成左右受訪者以為病毒可經空氣傳染、近六成以為是遺傳病，甚至有八成人以為丙肝可透過疫苗作預防。」另一方面，超過六成受訪者誤將社交接觸、食物污染及蚊子傳播視為傳播風險，而只有一半(50%)受訪者意識到乙肝和丙肝可通過性接觸傳播。

提升肝炎認知

至於有關肝臟檢測，受訪者中只有一半左右於最近兩年曾作身體檢查，可是當中也接近一半沒有檢查肝臟，同時有七成人不了解自己家族病史。有見港人對肝炎認知嚴重不足，陳力元呼籲社會各界通力合作，包括電視、社交媒體、醫護人員等，教育大眾對病毒性肝炎的認識。

相關新聞：甲乙丙丁戊 認識5種病毒性肝炎

積極管理肝炎病情

69歲的黎先生，共有7兄弟姊妹，在25年前的身體檢查中發現感染乙肝病毒後，便隨即通知家人，亦陸續確診。黎先生一直積極接受抗病毒藥物治療，並改善生活習慣，可是家中各人對乙肝的態度和病情管理不大相同，部分自行服中藥，甚至沒有定期覆診，最後其中幾位家人出現突發性肝衰竭、肝硬化和肝癌，並相繼離世。黎先生認為推廣預防肝炎和消除大眾的謬誤均重要，同時大家亦應該定期作肝臟檢查。