肝硬化｜無法逆轉！及早處理脂肪肝

都市化的生活，肥胖人口不斷上升，當體脂上升到某個程度，就會影響內臟。香港便有多達四分一人患上脂肪肝，如果沒有及時治理，或會進展成肝硬化，形成不可逆轉的情況！

肝硬化｜肝癌先兆

肝硬化是由於肝臟出現炎症，反覆受損的情況下，便令疤痕組織代替了正常的肝臟組織，肝功能亦會受損，屬纖維化的過程。而纖維化到一定程度，肝臟便會變硬失去彈性，同時肝功能亦會更差。肝組織纖維化之後並不可逆轉，亦有可能進一步發展成肝癌或肝衰竭。

肝硬化｜常見成因

非酒精脂肪肝：雖然脂肪是身體的重要組成部分，也用於儲存能量以備不時之需，但是脂肪細胞會分泌發炎因子，過多脂肪的話易令身體出現慢成炎症，影響肝臟。 酗酒：長期大量喝酒，肝臟在不斷代謝酒精的情況下，肝組織容易發炎壞死，形成酒精性肝炎，繼而肝硬化。 病毒感染：乙肝或丙肝患者或會轉化為慢性肝炎，長時間或致肝硬化。 其他：例如藥物、肝臟代謝異常等也是成因之一。

肝硬化｜早期無徵狀

早期肝硬化並沒有顯著徵狀，患者容易忽略而使病情惡化，並出現以下情況：

疲倦

虛弱

噁心

食慾不振

體重下降

腹痛

容易出血

腹水和腹脹

下肢水腫

黃疸

皮膚痕癢

出現蜘蛛樣血管瘤

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