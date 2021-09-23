肥胖就有藥醫 科學家確認14個與增磅有關基因

肥胖可增加罹患糖尿病、心血管疾病以至癌症等疾病的風險，卻一直沒有特效藥物可以令肥胖消失。但這情況或許在不久將來會出現改變，因為美國有科學家發現14個與體重增加有關的基因，以及3個可以防止體重上升的基因，成為研究針對性治療的新方向。

過去研究已在肥胖人士身上找出數百種可能有關的基因，但因為目標太多導致難以研發針對性的治療。今次美國維珍尼亞大學的科學家，就利用一種基因與人類有七成相似的蠕蟲進行研究，從以往篩選出與人類肥胖相關的293個基因中，確定實際導致或阻止肥胖發生的基因。

科學家利用肥胖模型及AI協助，終於識別出14個導致肥胖的基因，以及3個可預防肥胖的基因。而研究更發現，只要發現阻斷其中三個基因的作用，便能令蠕蟲的壽命更長及有更好的神經運動功能，或可作為開發藥物的基礎。有關研究已刊載於《PLOS Genetics》。

領導研究的O'Rourke教授指出，未來還需要進行更多研究工作才能研發有效的藥物，但指今次研究結果令人相當鼓舞，只要阻斷其中一些基因便可以防止體重增加，甚至改善胰島素敏感性和降低血糖水平，並相信在人體亦會適用。若研究成功，最終便能醫治肥胖，避免體重過高而損害健康，也能減輕醫療系統的負擔。

不過，在藥物研發成功前，大家仍需要透過節制飲食及運動去控制體重。