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感染幽門螺旋桿菌
胃痛無胃口 唔醫或變胃癌？
研究推算全港約5成人屬帶菌者*
資料由客戶提供
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感染幽門螺旋桿菌
胃痛無胃口 唔醫或變胃癌？
研究推算全港約5成人屬帶菌者*

感染幽門螺旋桿菌卻不去治療，到底後果有多嚴重？台灣就有一名中年男子，確診感染後卻一直不以為意，直到五年後的健康檢查才發現自己已患上胃癌三期。有研究推算全港約有五成人感染幽門螺旋菌，而大多數感染者無徵狀，不過當出現胃痛、胃脹、不停打嗝、想嘔、無胃口時，便絕對不能掉以輕心！這些都有機會是感染了幽門螺旋桿菌的病徵，嚴重的更會引致胃炎，胃淋巴癌，甚至胃癌！想及早發現求醫，避免胃痛變胃癌，可以先利用快速測試裝進行篩檢。

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幽門螺旋桿菌主要透過飲用或進食受污染的食水或食物傳播，也有機會透過口糞途徑或直接的口對口接觸傳播。

幽門螺旋桿菌屬於透過口糞途徑傳播的細菌，細菌經患者糞便排到環境，雙手接觸到細菌後，如沒有徹底清潔，接觸食物或口部便可能會受感染，亦有機會透過口對口接觸而受感染。帶菌者可早於兒時已受感染，一直無出現病徵，但直到中年才出現明顯病徵，發現時已有其他併發症狀。幽門螺旋桿菌可以直接或透過誘發免疫反應而損害胃腸壁黏膜，並有機會導致慢性或萎縮性胃炎、消化性潰瘍、胃淋巴瘤和胃癌。要預防情況惡化，便應該於發現受感染時及早求醫治療，同時避免傳播細菌。

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Dr. Freeman的快速測試裝可檢測糞便中的幽門螺旋桿菌抗原。

現時，市面有快速測試裝，Dr. Freeman的幽門螺旋桿菌抗原檢測快速測試裝^可檢測糞便中的幽門螺旋桿菌抗原，只需15分鐘，便可得知結果，準確度可高達100%#。若抗原測試呈陽性，代表初步顯示受感染，有助患者及早求醫診治。

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測試裝用法簡單，先打開樣本收集管，採集樣本後放回裝置上下搖動，將混合液滴於測試裝置，15分鐘後就可讀取結果。

要治療幽門螺旋桿菌感染，一般需服用多種藥物 14 天。不過約 20% 患者未能在完成單一次療程後清除感染，所以完成治療後再次進行檢測，有助確保幽門螺旋桿菌已得以根除。患者亦建議在治療四星期後才再次進行檢測，以免影響測試結果。

優惠價：$199 (原價：$219)
銷售點：屈臣氏藥劑部及屈臣氏網店/ GoSmart / HKTVmall/ big big shop
查詢熱線：2267 2298

*參考資料: Hooi, J.K.Y., et al. Gastroenterology. 2017;153(2):420–9.
^本產品只適用於初步篩查，檢測結果應配合其他臨床徵狀進行評估，如對檢測結果有任何疑問，應立刻向醫生諮詢意見，懷疑受感染人士應盡早求醫，以作出適當的診斷。
#根據產品臨床測試報告，詳情可參閱產品說明書。(參考資料: Humasis H Pylori Antigen Test Technical File 6 Aug 2020. )

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/胃痛無胃口-感染幽門螺旋菌先兆？-家用測試包助你快速檢測-277380
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