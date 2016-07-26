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脂肪肝｜唔運動嗜飲酒 肝都變肥
48 分前
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脂肪肝｜唔運動嗜飲酒 肝都變肥
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脂肪肝｜唔運動嗜飲酒 肝都變肥

早前有研究指出，香港有多達四分一人患有脂肪肝，情況不容忽視，因為此病可以引致肝纖維化或肝硬化，屆時便不可逆轉！而最可怕是脂肪肝未必有徵狀，而且不是肥胖或嗜酒人士專利，高危人士宜定期檢查。

 

脂肪肝超過66%屬嚴重

最簡單的解釋是肝臟中脂肪的含量過高。正常情況下肝臟只會有少許脂肪，如果5%或以上的肝臟細胞有脂肪積聚，就可定義為脂肪肝。至於嚴重程度則視乎脂肪含量，若有10%至33%屬輕度，33%至66%為中度，超過66%就算是嚴重脂肪肝。而檢查方法主要有超聲波、肝纖維化掃描和肝臟活檢3種方法。

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以往脂肪肝多因飲太多酒形成，但近年則以肥胖患者較多。

脂肪肝分酒精性及非酒精性

脂肪肝主要分為酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝兩類，前者顧名思義由酒精引起，經常酗酒人士會使肝臟代謝油脂出現障礙，令脂肪囤積於肝臟而形成。非酒精性脂肪肝，則主要由於肥胖或糖尿病所致。當進食過多而缺少運動，身體自然積聚脂肪，肝臟也不例外；糖尿病患者則因為胰島素阻抗和代謝出現問題，使肝臟積聚脂肪。其他原因還包括高膽固醇、藥物影響等。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/脂肪肝｜唔運動嗜飲酒-肝都變肥-276878
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