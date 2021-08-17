腳軟丨下肢乏力發軟蹄 年輕人一樣中招 未必關中風事

走路突然腳軟無力「發軟蹄」，如果發生在長者身上，大家自然會想到「肌少症」，即是長者因肌肉功能變化，或是蛋白質攝取不足，導致肌肉量下降、肌力減低，加上骨質疏鬆增加骨塌風險，以致步姿不穩甚至跌倒骨折；又或者懷疑是否小腦腫瘤或腦血管病變，甚至中風徵兆。然而排除年齡因素或中風高危風險因子，如果年輕人或正值壯年的白領一族都有「發軟蹄」問題，那麼又是甚麼原因呢？