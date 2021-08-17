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腳軟丨下肢乏力發軟蹄 年輕人一樣中招 未必關中風事
2 小時前
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腳軟發軟蹄肌少症小腦腫瘤腦血管病變中風頸椎退化盤膝而坐低頭族髕股關節綜合症電解質失衡高鈉血症低血鉀症
腳軟丨下肢乏力發軟蹄 年輕人一樣中招 未必關中風事
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走路像「踩棉花」般不實在，可能是頸椎出事。(互聯網圖片)

走路突然腳軟無力「發軟蹄」，如果發生在長者身上，大家自然會想到「肌少症」，即是長者因肌肉功能變化，或是蛋白質攝取不足，導致肌肉量下降、肌力減低，加上骨質疏鬆增加骨塌風險，以致步姿不穩甚至跌倒骨折；又或者懷疑是否小腦腫瘤或腦血管病變，甚至中風徵兆。然而排除年齡因素或中風高危風險因子，如果年輕人或正值壯年的白領一族都有「發軟蹄」問題，那麼又是甚麼原因呢？

  1. 頸椎退化：每天使用電腦的打工仔，頭部長時間趨前「烏龜頸」，肩膊繃緊和寒背等不良坐姿，容易令頸椎加速退化；尤其是經常手機不離手的「低頭族」，也會令頸椎提早退化，導致壓迫神經線，引致走路像「踩棉花」般深一步淺一腳，甚至近乎頭暈的異常感覺。原來支撐頭部重量頸椎，正常姿勢下能夠承重約5公斤，但低頭幅度愈大，基於槓桿原理，當低頭達60°時，承受重量會增至27公斤。而人類頸椎第三至第七節頸椎共有4節椎間盤，其中第五、六節頸椎的椎間盤最容易因頸椎耗損而壓迫神經線，引致下肢乏力走路不穩。
  2. 坐姿不良：長時間在家工作，有人會喜歡整天盤膝而坐，容易將臏骨迫向膝關節的滑槽，長時間施力或活動會增加軟骨磨蝕風險，長遠可致髕骨錯位，出現「髕股關節綜合症」。膝蓋活動時會有疼痛和聲響，上落樓梯更會腳軟。如果不改善坐姿，嚴重可致膝關節裡的軟骨損耗，膝蓋提早退化。
  3. 電解質失衡：日常不良飲食習慣，令身體內鈉、鉀、鈣、鎂等電解質含量出現過高或過低的異常情況，會引起肌肉抽筋、無力等問題。例如血液中鈉離子濃度過高的高鈉血症，可使人肌肉痙攣甚至意識不清；又如血液中鉀離子濃度過低的低血鉀症，可致腳抽筋、疲倦感，嚴重可致心律不正。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/腳軟丨下肢乏力發軟蹄-年輕人一樣中招-未必關中風事-280940
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