膀胱過度活躍症有礙社交

不少人以為年長出現尿頻及夜尿等困擾為正常現象，其實這可能源於膀胱過度活躍症或良性前列腺增生等疾病。尿頻及夜尿等情況可嚴重影響患者的日常及社交生活，症狀亦易與其他泌尿科疾病混淆，因此宜尋求專業意見以對症下藥。

尿頻、尿急，甚至出現漏尿及急迫性尿失禁等，都可能是膀胱過度活躍症的症狀，泌尿外科專科醫生林建文指出，「我們難以一刀切單按標準界定膀胱過度活躍症，需按患者的個別情況判斷。」患者出現不正常的表徵，如一小時內須如廁多於一次，或搭乘交通工具期間須中途下車如廁，並對日常生活造成困擾，則應求醫尋找病因。

先改變生活習慣

當出現尿頻等情況，患者可先以行為治療入手。患者宜多觀察與往常有異的症狀，並因應不同病徵改變日常習慣，如出現夜尿情況，可嘗試在黃昏後減少攝取水分，及盡量避免飲用過多茶及可樂等高咖啡因飲品。

留意其他症狀

林建文提醒，「若有感可能患上膀胱過度活躍症，亦要留意是否有其他症狀，避免與其他疾病混淆，致延誤治療，令病情加重。」他憶述曾有男性長者出現尿急及尿頻等症狀，誤以為患上良性前列腺增生。按照醫學定義，一天內如廁多於8次則可定義為膀胱過度活躍症，但診斷時宜按照個別情況判斷，難憑單一定義斷定患病。如患者有感如廁頻密度或尿量增多，並找不到其他原因，如尿道感染或結石，則可能患上膀胱過度活躍症。

藥物改善敏感情況

目前膀胱過度活躍症可透過口服藥物改善膀胱敏感的情況，惟須按照患者情況選用。β3腎上腺素受體激動劑雖有較少副作用，但血壓過高的患者不能服用；而抗膽鹼劑雖可帶來口乾及眼乾等副作用，卻不會對血壓造成太大影響。前文提及的患者在接受膀胱動力檢查後，得知並非患上良性前列腺增生，於是開始服用口服藥物，及後尿急情況有所好轉，而確定患上膀胱過度活躍症。

按照國際指引，診斷膀胱過度活躍症並非必須接受超聲波及膀胱動力等檢查，如於臨床診斷有所懷疑，即可處方藥物，省卻繁複程序。