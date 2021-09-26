自由重量VS器械 點樣揀？

健身室內主要有兩類健身「工具」，一是自由重量如啞鈴、槓鈴、壺鈴之類，另一種就是各式各樣的器械。雖然它們都可用作訓練肌肉的力量、體積或者耐力，但兩者其實有何分別，應該怎樣選擇？

器械特點：

方便調節重量。

動作有固定軌跡。

能針對單一肌肉。

設計上顧及使用者大部分的身體穩定性。

自由重量特點：

器材較簡單，而能夠訓練到全身肌肉。

對使用者自我的身體穩定性要求較高。

更換重量比器械相對麻煩。

動作要對抗地心吸力，不能避免躺下等的姿勢。

初學者宜先用器械

選擇要視乎使用者本身的經驗以及目標。針對剛接觸健身的人士，器械會是較佳選擇，原因是器械的軌跡固定，可以減低用錯力、穩定性不足而受傷的風險，是一個很好的入門方法去學習正確的健身動作；其次是可簡單地調節重量，相對容易找出自己可應付的重量作為訓練的起步點。

老手多用自由重量

如果對於負重訓練有一定經驗的人來說，自由重量可帶來較大的好處。因為每一個動作都需要身體穩定，而這個過程中已同時訓練到不同的肌肉，例如臥推舉主要訓練胸肌、手臂三頭肌、肩膊的三角肌前束，但在穩定身體和動作的過程中，已用到核心肌群、背部的斜方肌，以及肩膊和手臂一些細小的肌肉，對於訓練肌肉肥大或者運動表現會有較大幫助。

器械補足動作

不過，這並非表示老手可以棄器械於不顧，它也有其好處可以配搭使用。例如本身大腿後方的膕繩肌比前方的四頭肌弱，在練腿日做完槓鈴深蹲之後，可以用器械針對性訓練膕繩肌，以減少肌力不平衡。此外，若做金字塔訓練法，要頻繁轉換重量的話，使用器械亦會較方便。另外，值得一提的是，自由重量的訓練在肌肉增長方面雖然會比器械快一點，但要提升訓練重量時亦會危險一點，如上述的卧推舉動作，加重時最好有朋友或教練做Spotter，避免危險發生。