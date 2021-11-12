英女王｜閃了腰 3招紓緩徵狀

英女王今日因為扭傷背部，而缺席了國殤紀念日儀式。整個背部最易受傷的部位，可說是下背部，亦即是大家常聽見的「扭親腰」、「閃了腰」。如果不慎受傷，如何處理才可加快復原呢？

姿勢不當易拉傷

扭親腰好像是人生必經階段般，很多人都會試過，原因可能是拿重物時姿勢不當，彎腰去提起而不是先蹲下用腳發力提起、平時多數時間坐著而太少運動肌力變弱、體重過重又或者姿勢不良提升了腰背的負荷等。

紓緩症狀

如果已經不小心傷到腰，可以做以下幾項「急救」以紓緩症狀，也可加快恢復活動能力：

休息：讓受傷位置得到充分休息，停止動用到該肌肉的活動，有助受傷的肌肉康復。 伸展：如果情況許可，稍微伸展背部肌肉加快復原。可以嘗試扶住牆壁或者拉住柱子，雙腳稍為打開，然後臀部慢慢往後往下坐，伸展背部肌肉；又或者用手和膝蓋支撐身體作拱背狀，然然臀部慢慢往後坐在腳踝上，伸展背肌，如痛側在右邊，可試雙手往左邊走，加強伸展效果。 冰敷/熱敷：急性期即扭傷首兩天，而用冰敷幫助消炎消腫，急性期過後，就可用熱敷加速血液循環，幫助康復。

當然，如果痛楚十分劇烈，令你動彈不得，最好是看醫生，以免出現脊骨、椎間盤突出等問題而不自知，延遲了就醫。

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