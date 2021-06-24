蘋果丨經得起歲月 釀成果醋益處多

一個蘋果被摘下「吃掉」，其果籽仍可以孕育出一大棵蘋果樹；蘋果經得起歲月浸淫，當歷過天然發酵變成「蘋果醋」，其營養價值更豐富，亦是控制血糖和血壓的上佳飲料。以下是4大蘋果醋的益處：

提升免疫力

蘋果醋含豐富乙酸、乳酸、維他命C以及蘋果酸，抗菌特性可破壞無益細菌的細胞膜，有效抵抗大腸桿菌。 降低血壓和膽固醇

有研究指蘋果醋能降低壞膽固醇和三酸甘油脂，減少血管內脂肪堆積，預防高血壓和心血管相關疾病。 提升胰島素敏感性

蘋果醋的乙酸能夠平衡血糖，美國糖尿病協會一項研究指，如餐前將一湯匙果醋混合溫水稀釋飲用，將提升胰島素敏感性達34％，減低患糖尿病風險。 飽肚兼減肥

適量飲用蘋果醋會令身體有飽腹感，抑制食欲。有研究指如餐前飲用，可比平常飲食少攝取200至275卡路里。

至於釀造蘋果醋的步驟也不太困難，只要大家有耐性，2個月便可炮製出天然活性的果醋。惟要留意發酵溫度最好控制有20至25度，高於這個溫度反而令蘋果發霉變壞。以下是製作300毫升蘋果醋的步驟：

預備蘋果900克、原蔗冰糖120克； 先將釀醋的玻璃瓶消毒。 蘋果切薄片，不用去皮但要去核。 於瓶底鋪一層碎冰糖，上面鋪一層蘋果片，如此類推；最上層蘋果多加一些冰糖，確保完全覆蓋蘋果。 瓶口蓋上多層細密的紗布或煲湯袋並繫好，確保瓶口透氣之餘也不怕有昆蟲走進去產卵。 放置於陰涼處發酵約2個月，期間不要打開。 每天搖晃果醋一次，讓它沒有泡沫，形成酒精。 成功製成果醋，倒出來會呈淺棕色半透明，由於酸性極高，切勿直接飲用，應一湯匙混合溫水飲用。

有一個小貼士，記得保留一點果醋作為「醋種」，當下次再釀蘋果醋或其他水果果醋，加入醋種可提升釀造的機率。