Am730
Am730
Am730
Am730
Health
蘋果丨經得起歲月 釀成果醋益處多
17 小時前
#Hashtags
蘋果蘋果醋乙酸壞膽固醇胰島素敏感性血糖血壓飽腹感天然釀造醋種
蘋果丨經得起歲月 釀成果醋益處多
news-images
天然發酵變成「蘋果醋」，其營養價值更豐富，亦是控制血糖和血壓的上佳飲料。(互聯網圖片)

一個蘋果被摘下「吃掉」，其果籽仍可以孕育出一大棵蘋果樹；蘋果經得起歲月浸淫，當歷過天然發酵變成「蘋果醋」，其營養價值更豐富，亦是控制血糖和血壓的上佳飲料。以下是4大蘋果醋的益處：

  1. 提升免疫力
    蘋果醋含豐富乙酸、乳酸、維他命C以及蘋果酸，抗菌特性可破壞無益細菌的細胞膜，有效抵抗大腸桿菌。
  2. 降低血壓和膽固醇
    有研究指蘋果醋能降低壞膽固醇和三酸甘油脂，減少血管內脂肪堆積，預防高血壓和心血管相關疾病。
  3. 提升胰島素敏感性
    蘋果醋的乙酸能夠平衡血糖，美國糖尿病協會一項研究指，如餐前將一湯匙果醋混合溫水稀釋飲用，將提升胰島素敏感性達34％，減低患糖尿病風險。
  4. 飽肚兼減肥
    適量飲用蘋果醋會令身體有飽腹感，抑制食欲。有研究指如餐前飲用，可比平常飲食少攝取200至275卡路里。

至於釀造蘋果醋的步驟也不太困難，只要大家有耐性，2個月便可炮製出天然活性的果醋。惟要留意發酵溫度最好控制有20至25度，高於這個溫度反而令蘋果發霉變壞。以下是製作300毫升蘋果醋的步驟：

  1. 預備蘋果900克、原蔗冰糖120克；
  2. 先將釀醋的玻璃瓶消毒。
  3. 蘋果切薄片，不用去皮但要去核。
  4. 於瓶底鋪一層碎冰糖，上面鋪一層蘋果片，如此類推；最上層蘋果多加一些冰糖，確保完全覆蓋蘋果。
  5. 瓶口蓋上多層細密的紗布或煲湯袋並繫好，確保瓶口透氣之餘也不怕有昆蟲走進去產卵。
  6. 放置於陰涼處發酵約2個月，期間不要打開。
  7. 每天搖晃果醋一次，讓它沒有泡沫，形成酒精。
  8. 成功製成果醋，倒出來會呈淺棕色半透明，由於酸性極高，切勿直接飲用，應一湯匙混合溫水飲用。

有一個小貼士，記得保留一點果醋作為「醋種」，當下次再釀蘋果醋或其他水果果醋，加入醋種可提升釀造的機率。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蘋果丨經得起歲月-釀成果醋益處多-273575
#Hashtags
蘋果蘋果醋乙酸壞膽固醇胰島素敏感性血糖血壓飽腹感天然釀造醋種
Am730

減脂｜減磅如何避免肌肉流失？

家中練膊 米包取代啞鈴

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
減脂｜減磅如何避免肌肉流失？
Am730
Am730
家中練膊 米包取代啞鈴
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多