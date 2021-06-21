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蘋果｜增進健康必吃水果
1 小時前
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蘋果｜增進健康必吃水果
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蘋果｜增進健康必吃水果

「一日一蘋果，醫生遠離我」雖然老套，但可能是至理名言。蘋果中的維他命C雖然不是水果中最多，但它同時含有多種抗氧化物(槲皮素、兒茶素、根皮苷、綠原酸)、纖維、鉀等營養，不少研究顯示可有助預防多種慢性病，甚至癌症！

肥胖
2019年有研究指出，蘋果含有生物活性化合物，或有助增加腸道中的益菌，對於肥胖人士可以提升整體健康。此外，蘋果中的纖維也可增加飽肚感，起到預防進食過量的作用。

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蘋果含有多種抗氧化物和纖維，有助增進健康。

心血管病
2000年一個追蹤長達28年的研究，發現吃得最多蘋果的人，缺血性中風的風險最低。一個中型蘋果約含有4.37克纖維，是成年人一日所需纖維的13%至20%。纖維可以幫助控制血壓、降低血液中壞膽固醇，配合蘋果中可減高血壓風險的鉀，以及抗氧化物，相信就是可以減低心血管病風險的原因。

糖尿病
曾有研究嘗試以包括蘋果的多種水果，去代替部分果汁的攝取，發現可減二型糖尿病風險約7%。相信是纖維有助降低血糖的作用。不過對糖尿病患者而言，仍要留意水果中的糖分，不可過量食用。

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青蘋果帶酸味更清新好吃。

認知障礙症
2019年一個小鼠實驗發現蘋果含有的其中一種抗氧化物槲皮素，有保護腦神經的作用，避免退化和維持正常運作；2015年另一同類研究發現高劑量槲皮素可保護腦細胞，預防阿茲海默症。但在人類身上是否有相同作用則要進一步研究。

癌症
攝取含豐富抗氧化物的食物，有助對抗會破壞細胞、或導致不同類型癌症的「氧化壓力」，而蘋果正正就是優良的抗氧化物來源。2016年研究總結出食蘋果可減低肺癌、乳癌和大腸癌等癌症的風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蘋果｜增進健康必吃水果-273133
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