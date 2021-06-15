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虛擬實景助擺脫畏高症
1 小時前
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虛擬實景助擺脫畏高症
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行吊橋、行山、坐飛機及搭電梯，看似平常，但對畏高症患者而言都是苦差。精神科專科醫生張正平指出，畏高症屬「特殊恐懼症」的一類，情況與害怕蟑螂等類似，「要符合『畏高症』的定義，不在於患者置身何種高度，而是有否因為身在高處而出現不合理及極端的反應。」

畏高症人士置身高處時，除心生恐懼，擔心自己會失足甚至失救外，生理上亦會出現頭暈乏力、手腳顫抖、心跳，甚至呼吸困難等反應。張正平表示，畏高者即使觀看由高空拍攝的影片或照片，都可能觸發身心反應，因此患者通常會避開這些場合。


童年陰影可致畏高
畏高症的成因，張正平指受多種因素影響。原始人類為求生存，會本能避開有可能威脅生命的事物，如置身高處等，這種先天想法至今仍有影響。後天因素則與嬰兒或童年階段經歷過摔倒或創傷有關，對高度產生恐懼，並形成心理學的古典制約(Classical conditioning)，看到高處便聯想到痛楚。

此外，人類以視覺、內耳的前庭系統及本體感覺(亦稱肌肉運動知覺)來維持身體平衡，然而置身高處時，視野擴闊，視覺訊息容易混亂，令身體處於搖晃狀態，故出現生理症狀如頭暈等，加劇恐懼感。「也有學說指，畏高症患者只專注以視覺來平衡，更容易產生不安。」張正平說。


助患者適應放鬆
如患者因為畏高症而令生活處處受限制，可考慮接受治療，而治療方法一般分為非藥物及藥物治療兩種。張正平表示，「一般會先嘗試非藥物治療，例如循序減敏法(Systematic Desensitization)，循序漸進接觸引致恐懼的事物，讓患者慢慢地適應並學習放鬆。」

張正平強調過程不能急進，重點是教導患者學習放鬆及適應置身高處帶來的衝擊感，「先讓患者看刺激感較低的高空照片，然後才播放影片。待患者適應後，再前往陽台、商場高層及頂樓等真正高處。」近年興起的VR虛擬實境療法，讓患者於虛擬畫面體驗置身高處的感覺，比傳統暴露療法(Exposure Therapy)的衝擊感較小，療程亦更方便靈活。

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張正平指現代生活坐得多，削弱平衡系統。
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畏高症令患者無法參與高地或高空工作。

重建信心
認知行為治療則協助患者改善心理障礙。張正平指，「有患者會擔心升降機突然下墜；醫生會和患者一同分析，引導合理思考，重建對高度的信心；例如讓他們知道建造升降機時，必定經過工程師評估，具備一定的安全保障。」若患者須於短時間內克服恐懼，如要乘搭飛機；或產生嚴重緊張、焦慮感時，醫生也會處方抗焦慮藥物或短期鎮靜劑，幫助患者平伏心情。

如自覺具畏高症傾向，張正平建議平日盡量保持身心放鬆。「即使面對新衝擊，焦慮感也不會上升得太快。」多做瑜伽、靜觀及冥想等練習，亦能幫助心情平穩；任何形式的運動都有助訓練內耳的前庭系統及肌肉運動知覺，從而減低與平衡系統失調有關的畏高情況。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/虛擬實景助擺脫畏高症-272179
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