號手就位丨特首力撐 國劇多崇拜英雄 從社會學談偶像和榜樣

同性戀題材的《大叔的愛》引起全城熱話，劇中教主Anson Lo盧瀚霆所飾演的暖男阿牧，更俘虜萬千老嫩女性的心。同樣身為女性，特首林鄭月娥卻指從未睇過此神劇，反而力sell大陸軍旅劇《號手就位》，指劇中大學生參加火箭軍後成為號手的故事，「好勵志、好正面」。話說《號手就位》是大陸首部講述「火箭軍」的故事，所謂「火箭軍」，全名叫「中國人民解放軍火箭軍」，以地對地常規及戰略飛彈為主要裝備，負責常規導彈目標打擊和核反擊戰略作戰等任務。

大陸軍旅劇題材離不開共產黨和解放軍，而且劇情多牽涉崇拜英雄，以今次港台於國劇830時段引入《號手就位》為例，大陸《京報網》指其「火箭軍東風快遞，使命必達」。為何大陸會流行這類劇集，那就是兩地年青人對偶像和榜樣兩者的分別。

香港人愛偶像 大陸人愛榜樣？

其實早在2001年，城市大學應用社會科學系的岳曉東博士曾深入研究兩地年青人偶像崇拜的風氣。發現90%的香港中學生及60%大學生選擇歌星、演員和體育明星為偶像，但在內地相應的比率則是60%及20%而已，他們會選擇古今知名政治家、軍事家、作家及藝術家等，如古代有諸葛亮、近代有毛澤東、鄧小平等。在比較香港和南京兩地年青人的差異時，博士認為：「在偶像崇拜上，香港青少年多是由消費主義出發，並以虛榮心及虛無的浪漫為特點；但南京的青少年的需要是來自自我肯定和尋找激勵。」那麼為何大陸人會選擇政治人物和軍人呢？博士認為大陸重視功績評核，會著眼於其社會地位、名譽及對社會的貢獻。

《新華網》：年輕一代崇拜英雄 就會英雄遍地

大陸推崇英雄一套，在2018年《新華網》一篇評論文章《崇拜英雄，永恒的精神傳承》可見一斑。文中指「祖國是人民最堅實的依靠，英雄是民族最閃亮的坐標。」「必須強化英雄意識，堅持從崇拜民族英雄做起」又指「少年強則國強，少年智則國智，年輕一代崇拜英雄，就會英雄遍地；年輕一代響往名利，就會銅臭横生。」

小心「英雄佔有現象」

崇拜偶像成風，商機無限，但如果生產罕有商品發售，令追星一族追捧搶購，或會因為「英雄佔有現象」影響情緒而出現悲劇。台灣精神科醫生楊聰才指粉絲過於追求偶像，情緒較易衝動，如果沒有適當調適，讓據為己有的念頭過度擴張，不但影響正常生活，甚至會造成人際關係衝突。他舉例外國曾有過因爭奪NBA明星Michael Jordan穿著過的球鞋，最終搶奪不成憤而殺人。他指有粉絲佔有慾很強，未達目的會不擇手段，故奉勸追星要適可而止。