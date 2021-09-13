蛀牙｜港大研究發現 納米鑽石抑制口腔感染

蛀牙、牙周病和口腔真菌感染，主因是致病細菌或真菌依附於齒表面形成生物膜群落，香港大學工程學院和牙醫學院合作的研究團隊，便發現納米鑽石可抑制有關的口腔致病生物，有發展成為新一代抗菌劑的潛力。研究結果已刊登於學術期刊《Biomaterials Science》。

蛀牙｜抑制生物膜形成

蛀牙影響全球近半人口，由口腔內產生酸性的細菌，於牙齒表面形成生物膜所致，當中關鍵細菌是變異鏈球菌；牙周病則關係到牙齦卟琳單胞菌，並與肥胖、心血管病等有關連。而針對抑制真菌孳長的研究近年則沒有大進展。

研究團隊發現，經過高壓及高溫處理的納米鑽石，對白色念珠菌和光滑念珠菌兩種真菌，以及變異鏈球菌和牙齦卟琳單胞菌等細菌的生物膜形成有明顯的抑制作用，至於已形成的生物膜，也有一定的消除作用。

蛀牙｜操控病原體遺傳機制

港大工程學院電機電子工程系助理教授褚智勤博士、港大牙醫學院牙髓病學臨床助理教授聶燊朗醫生表示，納米粒子可滲透入微生物中，甚至作藥物輸送，研究說明這些納米粒子可操控病原體的遺傳機制，防止它們依附在任何物質表面。另外，納米鑽石對人體無害，研究也展示出納米鑽石用於臨床抗菌治療的潛力，更期望研究成果可延伸應於對抗其他感染。

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