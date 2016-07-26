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蛇羹丨補身暖心 咩人食得？食錯咩會抵消功效？
4 小時前
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蛇羹丨補身暖心 咩人食得？食錯咩會抵消功效？
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天氣轉冷，令人想起一碗暖笠笠又滋補的太史五蛇羹。

天氣轉冷，令人想起一碗暖笠笠又滋補的太史五蛇羹，在中醫角度，蛇肉屬於溫補陽氣食材，能夠去風濕、通經絡達至舒筋活絡的功效，適當食用可禦寒增強抵抗力。那麼到底甚麼人士最宜食用？

陽虛氣虛宜食 熱燥底少食為妙

對於陽虛或氣虛人士，例如手腳容易冰冷、面色蒼白、細聲無氣、舌淡、頭暈目眩等，蛇羹可助補充陽氣；至於風濕痺痛、慢性風疹的人士，也適合食用蛇羹。

不過蛇羹屬燥熱之物，如果有血肉腫痛、易流鼻血、咽喉疼痛等熱底人士，或者陰虛火旺人士，如睡覺易出汗、經常口乾、掌心發熱等，甚至捱夜睡眠不足的人，蛇羹會愈食愈燥熱，出現頭痛、口氣、長暗瘡、失眠和便秘等副作用。

忌食生冷寒涼 抵消蛇羹功效

就算你宜食蛇羹，但如果之後再食生冷或寒涼食物，如西洋菜、西瓜等，反而會令脾胃積寒，腹瀉腹痛之餘，亦抵消蛇羹驅寒效果；此外切勿將蛇羹和火鍋、辛辣煎炸等食物搭配食用，那會令人愈食愈上火，更易便秘。

蛇羹丨補身暖心 咩人食得？食錯咩會抵消功效？

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蛇羹丨補身暖心-咩人食得？食錯咩會抵消功效？-291937
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