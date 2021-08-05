蝸牛丨原來具中藥功效 專治小便不通

今日報道，一名26歲男子懷疑在尖東噴水池附近用鹽灑向數隻蝸牛，導致牠們缺水死亡，涉嫌殘酷對待動物被捕。未知這位人兄是否一時貪玩，還是有「需要」將蝸牛殺死？事關曾經有主婦誤以為活捉野生蝸牛當「東風螺」熱炒，甚至像法國蝸牛一般進食，趁下雨天外出捕捉。惟食用蝸牛屬於人工繁殖，不同於市區常見的「野生」蝸牛，皆因後者體內含有污染物和寄生蟲，進食會影響中樞神經，可致腦膜炎！

話雖如此，其實中醫藥角度，原來古時已有用蝸牛治病的記載，其中特別品種的蝸牛與蝸牛殼，更可製成中藥服用，有清熱解毒之效！

蝸牛的中藥功效

根據《全國中草藥彙編》，中醫稱藥用蝸牛為「天螺螄」、「裡牛」或「瓜牛」，味性鹹，寒，有小毒。牠是大蝸牛科動物「回型蝸牛」(Eulota similaris Ferussac)，以乾燥全體或活個體入藥。夏秋捕捉，開水燙死，曬乾；若用鮮品，臨用時捕捉。用法為0.5至1錢，研成粉末或入丸散劑服，亦可外用適量，研粉末或鮮品搗爛敷患處。內服具有清熱解毒，利尿；亦用於癰腫瘡毒，痔漏，小便不利。

蝸牛殼的中藥功效

根據《中藥大辭典》，「回型蝸牛」的外殼同樣具藥用價值。這種蝸牛殼為乾燥的回型蝸牛，全體已縮入螺殼內。螺殼直徑約1厘米許，外面灰褐色，有光澤，質脆易碎。破碎後，內部為乳白色。以完整不破碎、乾淨無泥者為佳。蝸牛殼同樣味性鹹，寒，有小毒。具清熱，消腫，解毒。治風熱驚癇，消渴，喉痺，痄腮，瘰癧，癰腫，痔瘡，脫肛，治蜈蚣咬傷功效。蝸牛殼可內服煎湯，用量1至2兩，或搗汁、焙乾研末，但不能長期服用。

中藥用蝸牛專治小便不通，《吉林中草藥》記載以蝸牛五錢，水煎，日服三次。惟留意並非「無病進補」之用，《本草經疏》云：「非真有風熱者不宜用，小兒薄弱多洩者不宜用。」

近代中醫學也認為蝸牛對糖尿病、高血壓、前列腺炎、甚至癌症等有輔助治療作用。俄羅斯更有科學家研究利用蝸牛等軟體動物的神經組織，探討治療柏金遜症的可能性呢！