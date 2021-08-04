蟲咬丨家蟻 黃猄蟻 紅火蟻 仲有紅蝽 咬一下分分鐘無命
1 小時前
蟲咬丨家蟻 黃猄蟻 紅火蟻 仲有紅蝽 咬一下分分鐘無命
繼續「蟲咬」呢個題目，上次同大家講過幾類夏天會咬人的昆蟲。今次同大家集中講下夏天另一種常見蟲患「螞蟻」。別要小看這種細小動物，例如村屋常見的家蟻、郊遊遇到的黃猄蟻，甚至相當危險的紅火蟻，只要叮一下能觸發嚴重過敏反應，短時間內休克昏迷甚至死亡！
- 家蟻：又稱為「黃絲蟻」，是家居常見的螞蟻。雖然家蟻無毒，但如果被牠叮蜇，家蟻口水分泌的蟻酸會令皮膚紅腫痕癢；如果患處腫成硬丘疹、伴有灼熱痛楚，而且良久不能消散，那就可能是「蟻酸過敏」，需要求醫。
- 黃猄蟻：香港郊野常見的螞蟻品種，體型相對龐大，腹部呈半透明，細看可見到內臟。黃猄蟻一般不會主動攻擊人，但如果遠足時誤踩牠們的蟻丘，成群黃猄蟻會出動咬人，而且相當疼痛。被黃猄蟻咬的情況跟家蟻類似，有蟻酸過敏便會紅腫熱痛。這兩種蟻咬的解決方法，跟蚊咬差不多，可以透過肥皂水中和酸性來紓減皮膚反應。
- 紅火蟻：台灣和廣東等地不時有報道指，因為被紅火蟻叮蜇至休克的個案。6月台灣新北市更有人在外工作被紅火蟻咬傷致死的憾事。要辨認紅火蟻，可留意是否頭胸部為紅褐色，腹部深褐色、表面有光澤。如果不慎遭紅火蟻叮咬，會紅腫癢痛並形成白色水泡，如果觸發嚴重過敏反應，更會出現休克、頭暈、口吐白沫、呼吸困難、抽搐、昏迷等情況，相當危險。被咬傷應立即冰敷處理，用肥皂水清洗後盡快求醫，避免將水泡弄破造成細菌感染。
- 紅蝽：雖然不屬於蟻類，但這種紅色小蟲上月曾於新界西北多處大量肆虐，有小朋友在屋苑遊樂場不慎誤觸，因為傷口被細菌感染要入深切治療部接受治療。紅蝽是夏天常見的昆蟲，如果被咬或只是接觸其身上的黏液，都會令皮膚紅腫痕癢。如有觸發過敏反應，應盡快用清水清洗並且求醫。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蟲咬丨家蟻-黃猄蟻-紅火蟻-仲有紅蝽-咬一下分分鐘無命-278944