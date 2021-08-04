蟲咬丨家蟻 黃猄蟻 紅火蟻 仲有紅蝽 咬一下分分鐘無命

繼續「蟲咬」呢個題目，上次同大家講過幾類夏天會咬人的昆蟲。今次同大家集中講下夏天另一種常見蟲患「螞蟻」。別要小看這種細小動物，例如村屋常見的家蟻、郊遊遇到的黃猄蟻，甚至相當危險的紅火蟻，只要叮一下能觸發嚴重過敏反應，短時間內休克昏迷甚至死亡！

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