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蟲咬丨蚊蠓傻傻分不清 6種夏天蟲叮咬話你知
38 分前
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蟲咬丨蚊蠓傻傻分不清 6種夏天蟲叮咬話你知
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夏天除了為大地帶來汗水，也會為惹蚊一族帶來痕到爆炸的「蚊癩」。

夏天除了為大地帶來汗水，也會為惹蚊一族帶來痕到爆炸的「蚊癩」。不論是遠足、跑步或踩單車，例必被蚊叮到一撻撻；尤其是雨後停留在花槽、公園，不消一會雙腳更會被吸血蠓咬到痕癢非常。到底不同種類的蟲咬，患處反應又有甚麼分別？而家教大家分辨6種常見夏天蟲咬：

  1. 白紋伊蚊：活躍於早上8至9時和黃昏5至6時，蚊叮處的皮膚會膨脹起一塊丘疹，中間會有蚊叮的小孔，並呈凹陷狀。一般會有紅腫和痕癢，如果伴隨發燒或腹瀉，有可能是過敏反應，甚至患上登革熱、感染寨卡病毒，或併發日本腦炎。
  2. 吸血蠓：雨後花叢間最常遇到，黑色一點「蚊滋仔」群體活動吸血，被咬後會瞬間呈不規則擴散狀丘疹，患處不會出現凹陷，最初數小時會奇癢難當，之後患處才會縮小成疹子。被蠓咬一般不易併發其他疾病，但易有過敏反應。
  3. 跳蚤：通常會呈現一直線或三角形排列的紅疹，患處外圍會呈白圈。跟上述兩款一樣，患處會紅腫痕癢，亦會有過敏反應。
  4. 隱翅蟲：黑色長條狀小甲蟲，腹部為黑色，有時會在入夜飛入著燈民居。本身隱翅蟲不會咬人，但如果用手掌拍死牠，昆蟲身上的毒液「隱翅蟲素」會令皮膚出現直線狀丘疹，並會感到灼熱刺痛。如果有過敏反應，患處更會發炎、起水泡、潰爛甚至惡化成蜂窩性組織炎。
  5. 床蝨：又稱木蝨或臭蟲，顧名思義會潛伏在床品、木板等地方，通常在夜間活動，趁睡眠時吸血。被蝨咬首先出現圓形或三角形紅疹，起初不痕不癢，但隔數天後便會持續1至2星期痕癢。
  6. 禽蟎：這是一種跟鳥類接觸才會惹上的昆蟲，俗稱「鳥蝨」。香港雖然較罕見，但多活躍於鴿子聚集的地方，或者觀烏時有機會遇到。鳥蝨一般喜歡在領口、袖口等地方叮咬，呈一小堆紅點或小水泡，而且奇癢難當，感覺像有蟲在身上難爬，能困擾1至2星期。

被蟲咬有乜止痕妙方？
一般蟲咬的患處呈酸性刺激皮膚，如果單純想止痕，民間智慧最直接的方法是用鹼性物質「中和」患處，例如梘液、梳打粉和具薄荷成分的牙膏。另外冰敷也具有消腫功效，總過來用指甲在患處「打十字」來以痛制癢吧！

當然，如果痕癢位置有異常，最好還是盡快求醫，根據醫生指示塗抹抗組織胺等藥膏為妙。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蟲咬丨蚊蠓傻傻分不清-6種夏天蟲叮咬話你知-278721
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