蟲咬丨蜜蜂叮螫點算好？

之前同大家介紹過不同種類、夏天常見的昆蟲，以及不幸被牠們叮螫的身體反應與應急處理方法。今次來到另一樣令大家聞風喪膽的「蜂螫」。相當大家也曾試過在郊遊遇上蜜蜂或胡蜂，除非蜂巢被攻擊，基本上蜜蜂不會貿然襲擊人類，因為一旦蜜蜂用尾部針刺，拔出時會連同內臟扯出而亡；反而胡蜂的尾針能夠伸縮自如，原則上能重覆攻擊，侵略性較強，只要在胡蜂方圓5米的警戒範圍，或是誤觸胡蜂巢，就會立即展開攻擊。有統計指每30個被蜂螫的人，就有一個出現嚴重過敏反應，危及生命！

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怎樣分辨蜜蜂和胡蜂？

好簡單，體形肥短，伴有絨毛的就是蜜蜂；身長腰幼的就是胡蜂類，包黃色的黃蜂、黑色的黑蜂以及虎頭蜂，均可歸類為胡蜂。

蜂螫會有甚麼反應？

蜂針內含神經毒素、蟻酸與組織胺，前兩者會令患處紅腫灼痛，後者會引起溶血或出血現象。如果沒有過敏大多毋須求醫，患處會逐漸消腫；但如果患處持續脹大甚至出水泡，或是被叮後30分鐘內出現昏厥、過敏性休克、噁心、胸痛、因氣管或食道收縮而出現呼吸或吞嚥困難，那就是嚴重的過敏反應，隨時有生命危險。

蜂螫應怎樣處理？

坊間流傳用醋或梳打水清洗傷口，只能提供有限的緩解作用。即時用冷毛巾敷上患處，並用乾淨水沖洗及保持傷口清潔。要留意，蜂螫時毒素會經蜂針注入身體，同時蜂針或會殘留在皮膚上，如果能及時拔除，痛楚和嚴重程度也能減輕，惟蜂針較細也不堅硬，不建議用指甲拔除，萬一拔除不了反而增加毒素注入的風險，可考慮用提款卡等硬卡片將其刮走。

遇到胡蜂點算好？

一定要冷靜並慢慢離開，因為愈跑動或愈大呼小叫，更易觸動蜂群反應來進行攻擊。