蟹季開始 識揀適食去享受蟹的滋味

踏入秋季，亦宣告吃蟹的時間開始了，肥美的大閘蟹亦陸續上升。蟹含有蛋白質、鈣、磷、鋅等營養，熱量又偏低，是很好的食材，但打橫行的蟹性寒，多吃恐怕會腸胃不適及腹瀉，故此進食不但要適量，而且在烹煮蟹時一定處理掉蟹鰓、蟹腸，以及位於腹部中央，連接著兩片蟹腮的蟹心，才能吃得安心。

想降低蟹的寒性，大家可搭配紫蘇葉或生薑沾醋食用，除了能中和螃蟹寒性，降低腸胃不適或腹瀉的機率，而脾胃虛寒的成年人可飲用黃酒驅寒，隔水加熱可讓有機化合物揮發掉，更有利於健康，並使酒味更醇厚濃郁。又或在煮蟹時灑點黃酒，既能去腥又能增添蟹味。

另方面，蟹屬於高普林食物，而蟹膏及蟹黃則含有大量膽固醇，慢性病患者就不直多吃。而且蟹有活血化瘀的功效，骨折瘀腫或受傷的人可以食用，但孕婦則只宜淺嚐即止。至於腸胃虛寒、皮膚過敏、支氣管疾病或免疫系統問題者就要盡量少吃甚至避免食用。

怎樣揀蟹？這要視乎個人口味，「腹甲」呈尖長形的公蟹，肉質較飽滿有彈性，呈半圓形的母蟹則偏向鮮甜細緻。想揀隻爆膏的大蟹，可以按壓臍部兩側，如果脹卟卟兼實的的，代表肉質飽滿緊實，若按下時感覺空虛則反映蟹太瘦。

抗疫時間，大家可能會寧願在家自己蒸蟹享用，建議先將蟹先放進雪櫃或凍鹽水中30分鐘，再取出洗淨才入鍋，以減少因為蟹太活躍而甩腳或走失的情況出現。