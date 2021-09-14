Am730
Am730
Am730
Am730
Health
蟹季開始 識揀適食去享受蟹的滋味
1 小時前
#Hashtags
大閘蟹隔水加熱高普林食物膽固醇
蟹季開始 識揀適食去享受蟹的滋味
news-images
隔水加熱可讓有機化合物揮發掉，更有利於健康。(互聯網圖片)

踏入秋季，亦宣告吃蟹的時間開始了，肥美的大閘蟹亦陸續上升。蟹含有蛋白質、鈣、磷、鋅等營養，熱量又偏低，是很好的食材，但打橫行的蟹性寒，多吃恐怕會腸胃不適及腹瀉，故此進食不但要適量，而且在烹煮蟹時一定處理掉蟹鰓、蟹腸，以及位於腹部中央，連接著兩片蟹腮的蟹心，才能吃得安心。

想降低蟹的寒性，大家可搭配紫蘇葉或生薑沾醋食用，除了能中和螃蟹寒性，降低腸胃不適或腹瀉的機率，而脾胃虛寒的成年人可飲用黃酒驅寒，隔水加熱可讓有機化合物揮發掉，更有利於健康，並使酒味更醇厚濃郁。又或在煮蟹時灑點黃酒，既能去腥又能增添蟹味。

另方面，蟹屬於高普林食物，而蟹膏及蟹黃則含有大量膽固醇，慢性病患者就不直多吃。而且蟹有活血化瘀的功效，骨折瘀腫或受傷的人可以食用，但孕婦則只宜淺嚐即止。至於腸胃虛寒、皮膚過敏、支氣管疾病或免疫系統問題者就要盡量少吃甚至避免食用。

怎樣揀蟹？這要視乎個人口味，「腹甲」呈尖長形的公蟹，肉質較飽滿有彈性，呈半圓形的母蟹則偏向鮮甜細緻。想揀隻爆膏的大蟹，可以按壓臍部兩側，如果脹卟卟兼實的的，代表肉質飽滿緊實，若按下時感覺空虛則反映蟹太瘦。

抗疫時間，大家可能會寧願在家自己蒸蟹享用，建議先將蟹先放進雪櫃或凍鹽水中30分鐘，再取出洗淨才入鍋，以減少因為蟹太活躍而甩腳或走失的情況出現。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/蟹季開始-識揀適食去享受蟹的滋味-285424
#Hashtags
大閘蟹隔水加熱高普林食物膽固醇
Am730

【健康解碼】通波仔支架再進化 恢復血管應有功能

6個穴位 緩減足底筋膜炎腳痛

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【健康解碼】通波仔支架再進化 恢復血管應有功能
Am730
Am730
6個穴位 緩減足底筋膜炎腳痛
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多