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血管健康 | 氣溫驟降 維持血管健康 減少突發意外
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血管健康 | 氣溫驟降 維持血管健康 減少突發意外
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天氣轉涼，氣溫驟變易令血管收縮，影響血液流通。

要保持健康身體，可以從飲食習慣和生活習慣入手。不過都市人要維持均衡飲食有一定難度，進食不定時，經常外出飲食亦容易攝取過多脂肪，鈉質或糖分，影響身體之餘，亦會影響心血管健康。而天氣轉涼，除了容易傷風感冒，原來血管亦會受影響，嚴重或會引起突發性心腦血管意外。

秋冬溫差大，容易刺激血管收縮，阻礙血液流通。若本身有心血管問題，天氣的影響或會引發潛藏心腦血管危機，例如溫度驟降，身體機能未能及時反應，引發血管舒張問題甚至阻塞；血流供應不足而出現胸口不適鬱悶；甚至血管過分收縮以致破損等突發情況。維持心臟健康，大眾可保持均衡飲食，如多進食蔬菜及水果、選擇含高水溶性纖維素的食物、多進食魚類以吸收奧米加3脂肪酸等，減低心血管出現突發情況的機會。

雙天然成分 守護心腦血管健康 
去旅行有平安藥，居家亦有備用藥。近年不少人都在家放有不同藥物，以備不時之需。如家中有關注心腦血管健康人士，則普遍備有一粒安宮牛黃丸，以應付突發性的心腦血管健康狀況。【同仁堂】安宮牛黃丸傳承至今已近150年，以獨門的製藥技藝，結合清宮御藥標準精工細作炮製，令產品保持最優質療效。【同仁堂】安宮牛黃丸含有雙天然成分—天然牛黃及天然麝香，以及珍珠、梔子等十一種珍貴藥材入藥，具有清熱解毒，鎮驚開竅的功效。牛黃有清心豁痰，開竅涼肝，息風解毒的作用；麝香有開竅醒神、活血通經、消腫止痛的效用。隨著【同仁堂】安宮牛黃丸愈來愈多用家見證其藥效顯著，使其逐漸成為「看門口」的居家良藥，守護大眾心腦血管健康。

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【同仁堂】安宮牛黃丸有清熱解毒，鎮驚開竅的功效，保衛心腦血管健康，香港出品，GMP認證。

北京同仁堂指定6間門市提供中醫義診服務
北京同仁堂於10月27日至31日為市民提供中醫義診服務*，貫徹「同修仁德、濟世養生」的精神。市民可以親臨指定6間北京同仁堂門市享用中醫免費診症服務，每日名額50個，敬請提前預約。

6間指定北京同仁堂門市︰

中環德輔道中店
📞3105 0016
灣仔軒尼詩道店
📞2295 6331
紅磡蕪湖街店
📞2142 8122
沙田好運中心店
📞2511 3912
屯門市廣場店
📞3755 4485
大埔【同心同樂•同仁堂】店
📞2858 7611
分店網絡：https://bit.ly/2ZincSZ

*中醫義診服務只限於以上6間門市。 必須預先登記，詳情請向各診症分店查詢。中醫師診症時間及地點調整將不作另行通知。受條款及細則約束。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/血管健康-氣溫驟降-維持血管健康-減少突發意外-290037
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