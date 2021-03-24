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衰老丨科學家指並非不可避免 「表觀遺傳學」或可找逆轉方法
3 小時前
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衰老表觀遺傳學逆轉衰老David Andrew Sinclair基因表徵二甲雙胍山中因子
衰老丨科學家指並非不可避免 「表觀遺傳學」或可找逆轉方法
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人會「生、老、病、死」，基本認知向我們說明，人類難逃「衰老」命運。(互聯網圖片)

人會「生、老、病、死」，基本認知向我們說明，人類難逃「衰老」命運，而且一旦年老，身體上自然出現不同種類的疾病，如心臟病、認知障礙症、糖尿病、肌少症甚至骨折傷殘。然而美國哈佛醫學院遺傳學家David Andrew Sinclair卻並不認同，曾撰寫暢銷著作《Lifespan: Why We Age-and Why We Don't Have to》(可不可以不衰老)的他，致力研究表觀遺傳學來延緩，甚至逆轉衰老過程。他認為與其以「大自然法則」看待衰老，倒不如以能夠治愈的「疾病」來得實際。

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科學家目前已知能引致人類老化的9大因素。(互聯網圖片)

人會衰老 涉及一大主因

2018年刊載於《細胞》科學期刊的文章，介紹了科學家目前已知能引致人類老化的9大因素，包括：DNA修復機制出錯引起癌變、基因表徵出錯引起神經老化、染色體端粒變短、蛋白損失穩定性和精準度、「殭屍細胞」失控引發炎症、線粒體機能失效、新陳代謝失調、器官組織停止修復與細胞之間通訊機制失效。

而David Andrew Sinclair認為，導致基因表徵出錯正是導致老化的一大主因。那是表觀遺傳學的研究領域，人類約有兩萬多個細胞負責控制開啟和關閉哪些基因的系統。這些機制決定細胞的身份和職責，從而影響身體怎樣運作。他接受BBC訪問時形容，「當日子漸長，這些基因表徵丟失信息，就像CD光盤有花痕一樣。細胞失去了在正確時間打開正確基因的能力，令它們失去了功能。我想這大概是令我們變老的原因。」

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美國哈佛醫學院遺傳學家David Andrew Sinclair。(GettyImages)

那麼怎樣延緩，甚至逆轉衰老？

延緩衰老，以往科學家提出透過經歷炎熱、寒冷、捱餓、運動來激活身體內的抵禦機制，內裡有一組基因能控制表觀遺傳，因此如地中海飲食法、斷食、鍛煉等都是延緩衰老的生活習慣。

至於抗衰老藥物，今年初有研究發現二型糖尿病的一線藥物「二甲雙胍」，竟有抗老功效。相關研究發現患糖尿病服食這種藥的人，壽命較非糖尿病患者長。而最近亦有研究針對二甲雙胍跟心臟病、癌症、阿茲海默症發病率的關係。

而David Andrew Sinclair的團隊尋找修正表觀遺傳的方法，就像修復CD光盤的花痕一樣。他們發現3個名為山中因子(Yamanaka factors)的基因，可以安全逆轉衰老而又不讓細胞失去其身份。研究人員在實驗室通過人類皮膚細胞和神經細胞中的試驗，也為視神經受損的老鼠恢復視力，期望未來能在人類臨床試驗帶來好消息。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/衰老丨科學家指並非不可避免-「表觀遺傳學」或可找逆轉方法-289481
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