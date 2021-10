衰老丨科學家指並非不可避免 「表觀遺傳學」或可找逆轉方法

人會「生、老、病、死」,基本認知向我們說明,人類難逃「衰老」命運,而且一旦年老,身體上自然出現不同種類的疾病,如心臟病、認知障礙症、糖尿病、肌少症甚至骨折傷殘。然而美國哈佛醫學院遺傳學家David Andrew Sinclair卻並不認同,曾撰寫暢銷著作《Lifespan: Why We Age-and Why We Don't Have to》(可不可以不衰老)的他,致力研究表觀遺傳學來延緩,甚至逆轉衰老過程。他認為與其以「大自然法則」看待衰老,倒不如以能夠治愈的「疾病」來得實際。

人會衰老 涉及一大主因

2018年刊載於《細胞》科學期刊的文章,介紹了科學家目前已知能引致人類老化的9大因素,包括:DNA修復機制出錯引起癌變、基因表徵出錯引起神經老化、染色體端粒變短、蛋白損失穩定性和精準度、「殭屍細胞」失控引發炎症、線粒體機能失效、新陳代謝失調、器官組織停止修復與細胞之間通訊機制失效。

而David Andrew Sinclair認為,導致基因表徵出錯正是導致老化的一大主因。那是表觀遺傳學的研究領域,人類約有兩萬多個細胞負責控制開啟和關閉哪些基因的系統。這些機制決定細胞的身份和職責,從而影響身體怎樣運作。他接受BBC訪問時形容,「當日子漸長,這些基因表徵丟失信息,就像CD光盤有花痕一樣。細胞失去了在正確時間打開正確基因的能力,令它們失去了功能。我想這大概是令我們變老的原因。」

那麼怎樣延緩,甚至逆轉衰老?

延緩衰老,以往科學家提出透過經歷炎熱、寒冷、捱餓、運動來激活身體內的抵禦機制,內裡有一組基因能控制表觀遺傳,因此如地中海飲食法、斷食、鍛煉等都是延緩衰老的生活習慣。

至於抗衰老藥物,今年初有研究發現二型糖尿病的一線藥物「二甲雙胍」,竟有抗老功效。相關研究發現患糖尿病服食這種藥的人,壽命較非糖尿病患者長。而最近亦有研究針對二甲雙胍跟心臟病、癌症、阿茲海默症發病率的關係。

而David Andrew Sinclair的團隊尋找修正表觀遺傳的方法,就像修復CD光盤的花痕一樣。他們發現3個名為山中因子(Yamanaka factors)的基因,可以安全逆轉衰老而又不讓細胞失去其身份。研究人員在實驗室通過人類皮膚細胞和神經細胞中的試驗,也為視神經受損的老鼠恢復視力,期望未來能在人類臨床試驗帶來好消息。