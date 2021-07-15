Am730
Am730
Am730
Am730
Health
言語治療師丨非口才訓練 防家長教壞細路 助打工仔保飯碗
1 小時前
#Hashtags
香港言語治療師總工會言語治療師兒童讀寫障礙老人中風成人口吃懶音吞嚥困難理大
言語治療師丨非口才訓練 防家長教壞細路 助打工仔保飯碗
news-images
言語治療師丨非口才訓練 防家長教壞細路 助打工仔保飯碗 (互聯網圖片)

警方國安處拘捕「香港言語治療師總工會」5位成員，指涉嫌串謀發布煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。當大家關注相關團體曾刊行3本兒童繪本之後，各位又知否言語治療師是一種甚麼樣的行業？

改正懶音 港式英語教壞孩子
「言語治療」顧名思義就是針對說話、談吐、發音和表達方面的治療。一般人會將這職業跟坊間一些「口才訓練」混為一談。總的來說，兒童讀寫障礙、成人表達能力差，甚至老人中風後吞嚥困難影響說話等，全部也是言語治療師的服務對象。引述自理大《言語治療師奇缺 助打工仔戒口吃起薪點2.4萬》的介紹文章，香港言語治療師協會主席區志漾曾指有家庭以為單一學習英語，是孩子的最好教育訓練，故家中只用英話溝通，最終孩子到4歲仍不懂說話，只懂用叫聲和手勢等肢體語言表達，「因為家長的誤解，令智力正常的孩子變成語言遲緩，影響情緒和社交。」孩子有語言遲緩，說話會經常出現懶音，如「沙灘」變「渣灘」等，而言語治療師的工作，透過訓練幼兒口部肌肉，並加入唱歌和字卡學習來強化咬字和說話能力。

改善口吃 助僱員保住工作
理大中文及雙語學系副教授梁文德曾遇到金融機構前線員工求助，由於口吃問題無法處理客戶服務；也發不到E音，永遠說不出老闆Ian的名字，幾乎已到「炒魷」地步。最終經言語治療師訓導控制口吃的方法，一周後有顯著進步，也不怕丟去工作。

言語治療師吃香嗎？怎考獲資格？
根據理大的數字，全港約有600位言語治療師，每年畢業生僅40名，疫情前的入職率100%，起薪點可接近2萬元。(當然現時就業情況有變)

跟營養師一樣，香港未有言語治療師的註冊制度，入行途徑有三：

　　1. 於香港大學修畢言語及聽覺科學學士學位課程；

　　2. 持有海外言語治療相關學位，並註冊成為該國言語治療師，執業資格亦可在香港獲承認。

　　3. 理工大學言語治療全日制碩士課程，修讀年期為兩年半，學費為36萬元，課程名額不超過40人。學生須完成350至400小時督導實習。

(資料來自香港理工大學)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/言語治療師丨非口才訓練-防家長教壞細路-助打工仔保飯碗-276993
#Hashtags
香港言語治療師總工會言語治療師兒童讀寫障礙老人中風成人口吃懶音吞嚥困難理大
Am730

濕疹｜解構成因、如何預防、日常保濕、及飲食戒口指南

多吃薑黃 為你帶來5大好處

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
濕疹｜解構成因、如何預防、日常保濕、及飲食戒口指南
Am730
Am730
多吃薑黃 為你帶來5大好處
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多