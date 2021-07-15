言語治療師丨非口才訓練 防家長教壞細路 助打工仔保飯碗

警方國安處拘捕「香港言語治療師總工會」5位成員，指涉嫌串謀發布煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。當大家關注相關團體曾刊行3本兒童繪本之後，各位又知否言語治療師是一種甚麼樣的行業？

改正懶音 港式英語教壞孩子

「言語治療」顧名思義就是針對說話、談吐、發音和表達方面的治療。一般人會將這職業跟坊間一些「口才訓練」混為一談。總的來說，兒童讀寫障礙、成人表達能力差，甚至老人中風後吞嚥困難影響說話等，全部也是言語治療師的服務對象。引述自理大《言語治療師奇缺 助打工仔戒口吃起薪點2.4萬》的介紹文章，香港言語治療師協會主席區志漾曾指有家庭以為單一學習英語，是孩子的最好教育訓練，故家中只用英話溝通，最終孩子到4歲仍不懂說話，只懂用叫聲和手勢等肢體語言表達，「因為家長的誤解，令智力正常的孩子變成語言遲緩，影響情緒和社交。」孩子有語言遲緩，說話會經常出現懶音，如「沙灘」變「渣灘」等，而言語治療師的工作，透過訓練幼兒口部肌肉，並加入唱歌和字卡學習來強化咬字和說話能力。

改善口吃 助僱員保住工作

理大中文及雙語學系副教授梁文德曾遇到金融機構前線員工求助，由於口吃問題無法處理客戶服務；也發不到E音，永遠說不出老闆Ian的名字，幾乎已到「炒魷」地步。最終經言語治療師訓導控制口吃的方法，一周後有顯著進步，也不怕丟去工作。

言語治療師吃香嗎？怎考獲資格？

根據理大的數字，全港約有600位言語治療師，每年畢業生僅40名，疫情前的入職率100%，起薪點可接近2萬元。(當然現時就業情況有變)

跟營養師一樣，香港未有言語治療師的註冊制度，入行途徑有三：

1. 於香港大學修畢言語及聽覺科學學士學位課程；

2. 持有海外言語治療相關學位，並註冊成為該國言語治療師，執業資格亦可在香港獲承認。

3. 理工大學言語治療全日制碩士課程，修讀年期為兩年半，學費為36萬元，課程名額不超過40人。學生須完成350至400小時督導實習。

(資料來自香港理工大學)