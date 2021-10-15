認知障礙致吞嚥困難 餵食有方

不少認知障礙症患者出現初期病徵時，都誤以為只是正常老化，但事實上是腦細胞出現病變而急劇退化和死亡，導致腦功能衰退。初期病徵有記憶力變差，如外出認不到路、忘記東西放了在哪裡等；經過7至8年病情發展至晚期，或失去行動能力、說話能力，甚至有吞嚥困難。

正常吞嚥時，我們毋須故意控制，喉部肌肉都會自動將氣道遮蓋，讓食物、飲品或者口水等吞入食道。老人科專科醫生戴樂群指出，「當認知障礙症患者肌肉協調出現問題，就有可能將食物誤吞入氣管而嗆到。」

可致吸入性肺炎

吞嚥困難的徵狀除了易嗆到外，也會因為不懂吞口水而流口水，另有進食時間增加、食物殘留於口腔、不停咀嚼、食慾和體重下降等。戴樂群認為患者要小心在嗆到後引起吸入性肺炎，「正常嗆到會咳嗽，將氣道內的食物咳出來，但部分患者連咳的機能也衰退，每次進食都有小量食物跌入氣道，經年累月之下可引起吸入性肺炎，出現發燒、痰多、咳嗽，甚至呼吸困難等徵狀，由於肺炎可致命，要特別小心。」戴樂群更建議患者用餐後檢查血含氧量，如指數下降，就有可能是吞嚥困難，將食物誤吞到肺部。

分辨真正吞嚥困難

阿茲海默症的患者在後期才會有吞嚥困難，其他認知障礙症則會較早出現，若患者出現吞嚥困難徵狀，戴樂群強調應先作醫療評估找出真正原因，「有時患者可能是口腔潰瘍、牙痛、藥物食口腔不適、胃部不適，甚至是情緒問題而不願進食，未必是機能衰退，找出原因方可對症下藥。」

戴樂群提醒，認知障礙症由中年開始便要作出預防，例如持續學習、養成運動習慣、適當減壓、戒煙酒、處理好三高、睡眠窒息及長期抑鬱問題，以維持腦部健康。

食慾下降營養不良

94歲的譚婆婆，兩年前確診輕微認知障礙症，而今年初開始出現食慾下降問題，有時會將食物從口中吐出，有時又拒絕進食，甚至不喝水，情況持續一個月後，因為嚴重營養不良而住院。仔細觀察後醫生認為是認知障礙症以及腦部對食慾傳遞訊息出問題而不願進食。與家人詳細商討後，決定為譚婆婆插胃喉。在足夠營養之下，譚婆婆的身體慢慢好轉，更可出院回家，繼續以胃喉攝取營養。現有規律的日間活動，生活質素提升，也增進了食慾。

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