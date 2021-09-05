變種病毒丨新冠Mu變種到港 還要提防南非C.1.2 醫生：大流行持續 不變種才奇

新冠變種病毒「Mu」近日相繼在日本、南韓和台灣發現輸入個案，有傳媒日前查詢衛生署才透露，原來本港已錄得3宗涉及Mu變種病毒，分別來自哥倫比亞和美國的新冠肺炎輸入確診，雖然當局否認隱瞞，但這種具有「免疫逃脫」特性，或令現時疫苗療效減低甚至無效，值得大眾關注。病毒自今年1月於哥倫比亞發現後，至今已散播至39個國家/地區，全球約有5,000宗。跟其他變種病毒一樣，不難想像未來更多Mu輸入個案陸續有來。

雖然全球日益關注Mu的動向，但大家也要提防今年5月在南非發現的新變種「C.1.2」，皆因有專家指其變異速度遠超目前已知新冠變種病毒株，反映或有更強傳播能力和躲過人體免疫反應。

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C.1.2可想像成「強力毒株合體版」 集傳染性、複製速度、免疫逃脫於一身

今年5月在南非發現的未命名新變種病毒「C.1.2」，是當地去年首波疫情出現「C.1」的二次變異，該C.1變種最後蹤跡為今年1月，消失了4個月後以強化版本「C.1.2」示人。C.1.2變種至今已在南非本土悄然散播至少6個省，並已傳至中、英等7個國家，共有至少80宗相關案例。

當地專家稱C.1.2可想像成「強力毒株合體版」，病毒具備Alpha和Delta的高傳染性和快速病毒複製速度，也有Mu變種的免疫逃脫特性，而且C.1.2的年間變異次數多達41.8次，變異率為已知所有新冠病毒的1.7倍；而且傳染增長速度趨勢也跟Delta大流行時相約，由5月時的0.2%，增至6月的1.6%，到7月已增至2%。有份發現南非Beta變種，南非夸祖魯-納塔爾大學病毒學家Tulio de Oliveira教授，對於C.1.2的快速進化威脅，坦言「我們不知道每天會發生甚麼事。」一般冠狀病毒都會有多次變異，疫情持續下病毒不會變種才是「出奇」，然而C.1.2變異速度之快，也令專家措手不及。

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為何C.1.2會有大量突變？現時疫苗是否沒用？

當地研究團隊認為C.1.2的大量突變，可能是「長期病毒感染的單個體之加速進化時期」的結果，該時期比典型的兩周發病時間長得多。由於能夠在一個人體內長時間自由複製病毒，令那些對病毒有利的突變，真的能夠累積起來。

當然，大家關心的老問題：「那麼接種疫苗是否沒用？」可幸的是，現時有足夠證據表明，接種疫苗能有效預防有症狀感染和重症的發生。(可見最近的輸入個案，不少屬於完全接種疫苗的無症狀感染)

不過，無論是甚麼樣的變種，只要是針對病毒刺突蛋白的變化也是令人擔憂的。假設有足以阻止抗體去識別C.1.2，那麼便更容易通過免疫系統入侵人體，我們必須保持警惕。