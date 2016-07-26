變種病毒丨群體免疫成泡影 新冠肺炎勢不消失 接種、確診數仲有無意義？

袁國勇教授於《明報》撰文指傳播性更強的Delta變種病毒在全球橫行，令「接種新冠疫苗以達至群體免疫，令新冠肺炎慢慢消失」的觀點成疑，極限情況全民接種率要高達142%，大幅增加群體免疫的難度。袁國勇認為當外國無法實現「零確診」時，政府應積極考慮應怎樣逐漸開放經濟活動和跨境人員往來，否則香港前境堪虞。

群體免疫難敵變種 打針無用？

美國傳染病學會本月曾估計，Delta變種病毒已將群體免疫的門檻推高至八成至接近九成以上，由於全球民眾對疫苗的安全性和療法存在質疑，令大多數國家連最原先六至七成接種門檻也難以達到。引述袁國勇文章，全球唯一直正完全撲滅的，上世紀初出現的天花。他認為接種疫苗並非「免疫」，而是減低一旦患上新冠肺炎的重症和死亡風險，並呼籲大眾應趁「本地零確診」的空檔，積極接種疫苗。

台灣有傳媒引述美國明尼蘇達州羅切斯特市梅奧診所疫苗研究小組主任Greg Poland的觀點，認為變種病毒不斷出現，談「群體免疫」已不太可能。有專家也認為全球最快要2022年，疫情才能明朗化，但實際上或需更長時間。

新冠肺炎「流感化」 糾結確診數字沒意義

愈來愈多專家認為新冠肺炎會像流感一樣持續存在，並有不同種類的變種病毒。例如澳洲疫情反撲、日本在舉辦奧運後，單是東京連日已有數千宗新症。有醫生認為全球繼續糾結於每日確診數字已變得沒有意義，新加坡醫生林韋地表示，「應多關注重症和死亡數字、加護病房使用率、疫苗接種和群組覆蓋率，以此來調整人員流動政策。」他又稱要配合大規模篩檢、完善隔離政策、嚴格執行佩戴口罩和控制社交人數，目的是降低傳播率，而不是空談「清零」。